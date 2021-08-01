我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽

東奧／男4x100米混合泳 美10連霸破世界 德雷塞爾第5金

前男友坦承因好奇才劈腿 珉娥冤當小三

記者李姿瑩／綜合報導
珉娥(下)和劉男曾短暫交往。（取材自Instagram）
珉娥(下)和劉男曾短暫交往。（取材自Instagram）

南韓知名女團AOA前成員權珉娥日前輕生，經過急救後搶回性命。她因當了小三，導致大批網友群起圍攻，在惡毒評論下再度想不開。她的前男友劉男發文公開兩人交往過程，承認自己「出自好奇」才與珉娥交往，但如今被網友痛罵是「殺人犯」，讓他也成了憂鬱症患者。

劉男坦言，自己起初抱持著好奇心出軌與藝人交往，結果在交往時「不知道為什麼會被權小姐（珉娥姓權）搧耳光」。他也沒有吃軟飯，珉娥除了有幫他買餐點、贈送平價衣服外，只有一次在酒醉後送他自己的名牌手鍊，「除此之外，我沒有收過任何有價物品。」

他被正宮女友踢爆劈腿後，珉娥幫他修改第一篇聲明文上傳Instagram，內容是澄清絕無劈腿。此時劉男的帳號追蹤人數暴增，珉娥安慰他可以好好利用酸民，但之後劉男自行發表第二篇聲明，珉娥開始動怒，尖銳地質問他「你不覺得對不起我嗎」。

劉男劈腿的真相最終被揭穿，他跟珉娥的矛盾也越來越深，珉娥將他視為加害者，劉男無所適從，在精神折磨下罹患憂鬱症。他原本與珉娥斷聯，但珉娥輕生後，珉娥媽媽傳了20幾張手術照、噴血照給他，嚇得劉男不知道如何是好。

如今他正為自己當初不成熟的行為付出代價，準備要一輩子背負「劈腿男」的標籤。網友不停傳訊罵他是「殺人犯」，他只能承諾以後不會再和珉娥有任何瓜葛，希望用道歉換得風波落幕。

珉娥現在狀態與從前判若兩人。 （取材自微博）
珉娥現在狀態與從前判若兩人。 （取材自微博）

憂鬱症 南韓

上一則

資深台劇戲骨 洪麟肺癌病逝 招牌造型濃眉加鬍子

下一則

黃子韜進EXO前曾「當鄭元暢臨演」 家境優渥領30日薪

延伸閱讀

「鬼滅」歌姬開演唱會 聲優老公趁機劈腿粉絲

「鬼滅」歌姬開演唱會 聲優老公趁機劈腿粉絲
前AOA珉娥輕生獲救 逼慘她尋短私訊「跟妳爸一樣去死」

前AOA珉娥輕生獲救 逼慘她尋短私訊「跟妳爸一樣去死」
AOA前成員珉娥再度輕生 「意識未清醒」

AOA前成員珉娥再度輕生 「意識未清醒」
治重度憂鬱患者 rTMS添利器

治重度憂鬱患者 rTMS添利器

熱門新聞

疑似吳亦凡選妃畫面流出。（取材自微博）

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

2021-07-25 04:24
吳亦凡曾在節目錄影途中牽走未成年女演員。取材自微博

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

2021-07-24 07:23
吳亦凡曾在節目錄影時牽走未成年女演員趙今麥。（取材自微博）

吳亦凡伸爪未成年女演員 Baby仗義解圍

2021-07-25 02:30
吳亦凡的身價粗估達2.5億人民幣。（取材自微博）

前員工爆吳亦凡上廁所要「包場」 網諷：牙籤怕人看？

2021-07-25 01:52
黃子韜過去談論吳亦凡的影片被翻出。圖／摘自微博

非靜止畫面...黃子韜被問吳亦凡為人 沈默16秒說這句話

2021-07-25 14:49
吳亦凡遭爆涉局誘騙未成年女性，形象跌落谷底，事業也重創。(取材自微博)

鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉

2021-07-23 21:13

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下

吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下
東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金

東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金
養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了