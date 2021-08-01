前男友坦承因好奇才劈腿 珉娥冤當小三

珉娥(下)和劉男曾短暫交往。（取材自Instagram）

南韓 知名女團AOA前成員權珉娥日前輕生，經過急救後搶回性命。她因當了小三，導致大批網友群起圍攻，在惡毒評論下再度想不開。她的前男友劉男發文公開兩人交往過程，承認自己「出自好奇」才與珉娥交往，但如今被網友痛罵是「殺人犯」，讓他也成了憂鬱症 患者。

劉男坦言，自己起初抱持著好奇心出軌與藝人交往，結果在交往時「不知道為什麼會被權小姐（珉娥姓權）搧耳光」。他也沒有吃軟飯，珉娥除了有幫他買餐點、贈送平價衣服外，只有一次在酒醉後送他自己的名牌手鍊，「除此之外，我沒有收過任何有價物品。」

他被正宮女友踢爆劈腿後，珉娥幫他修改第一篇聲明文上傳Instagram，內容是澄清絕無劈腿。此時劉男的帳號追蹤人數暴增，珉娥安慰他可以好好利用酸民，但之後劉男自行發表第二篇聲明，珉娥開始動怒，尖銳地質問他「你不覺得對不起我嗎」。

劉男劈腿的真相最終被揭穿，他跟珉娥的矛盾也越來越深，珉娥將他視為加害者，劉男無所適從，在精神折磨下罹患憂鬱症。他原本與珉娥斷聯，但珉娥輕生後，珉娥媽媽傳了20幾張手術照、噴血照給他，嚇得劉男不知道如何是好。

如今他正為自己當初不成熟的行為付出代價，準備要一輩子背負「劈腿男」的標籤。網友不停傳訊罵他是「殺人犯」，他只能承諾以後不會再和珉娥有任何瓜葛，希望用道歉換得風波落幕。