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神射手非全智賢不可 編劇：幾乎下跪求演

記者李姿瑩／綜合報導
全智賢是各大編導爭相合作的對象。（圖：Netflix提供）
全智賢是各大編導爭相合作的對象。（圖：Netflix提供）

南韓女星全智賢主演的「屍戰朝鮮：雅信傳」在Netflix上線後，衝上全球電影排行榜亞軍，並在全球80個地區中擠進Top10。只是隨著觀眾接連拋出疑問，導演金成勳和編劇金銀姬陸續受訪為粉絲解惑，強調雅信一角就是非全智賢莫屬。

金銀姬和金成勳透過訪問為觀眾解惑。（圖：Netflix提供）
金銀姬和金成勳透過訪問為觀眾解惑。（圖：Netflix提供）

全智賢在「雅信傳」中帥氣射箭殺敵，百發百中的神射手功力正巧搭上奧運射箭熱潮，被觀眾打趣韓國的射箭水準在影視作品中就已發揮得淋漓盡致。部分觀眾覺得全智賢戲份太少看不過癮，動作戲也不如朱智勛吃重。編劇金銀姬再次重申，她從執筆開始就鎖定全智賢，再也想不到比全智賢更適合的人選。為此她一度焦慮全智賢是否接演，在兩人碰面詳談時已經抱著「就算要抱著全智賢的褲腳也要求她演出」的心情。

金銀姬表示，「雅信傳」是她的作品中最黑暗、最尖銳的題材。因為涉及朝鮮歷史，劇組為考證下足功夫，包括「女真」為了避諱而改為「女直」，都照著史書版本呈現。雅信背負著沉重的悲傷和仇恨，而金銀姬在看過全智賢演出的「暗殺」、「柏林諜變」後，就鎖定要全智賢演出雅信。金銀姬笑稱：「我幾乎是跪在地上請求她演出的，感謝她答應了我。」

至於觀眾反應「雅信傳」畫面過暗，導致在收看時有些吃力。導演金成勳不改設定，堅持維持「自然光」，忠實拍出古代只有蠟燭火光的照明度，沒有刻意加強打光。Netflix尊重「屍戰朝鮮」團隊的安排，也相信他們的技術能力，Netflix韓國內容總監李起伍稱讚，「屍戰朝鮮」是一部大膽且前所未見的喪屍驚悚片，「要把這樣的故事化為現實需要令人難以置信的創意視野，這也是編導們以及所有演員和工作人員為這個故事所帶來的，我非常榮幸和感恩能夠支持他們的願景。」

Netflix 導演 電影

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