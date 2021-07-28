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大島優子秘戀一年宣布結婚 老公是「大叔的愛」男星

噓！星聞 綜合報導
林遣都與大島優子證實結婚喜訊。(取材自推特)
林遣都與大島優子證實結婚喜訊。(取材自推特)

曾演出過「大叔的愛」日本男星林遣都被爆出與前AKB48成員大島優子將結婚的喜訊，兩人已低調秘密交往一年。

據「體育日本」報導，林遣都與大島優子2012年曾合作演出電影「黑金丑島君」而認識，而兩人關係急速拉近則是2019年拍攝NHK晨間劇「喜美子的陶藝物語」，因為拍攝期長達半年多，讓兩人相處時間變長，之後兩人還合作演出電視劇「教場」。

而兩人真正開始交往時間，是在拍完NHK晨間劇後2020年夏天，兩人對戀情保持很低調，約會的地點大都是在家中。據身邊的友人透露，林遣都私下比較害羞怕生，而大島優子個性活潑開朗，因此雙方個性能夠互補，是很般配的一對。

隨後林遣都與大島優子也分別透過各自經紀公司發表正式聲明，證實兩人結婚喜訊。大島優子在聲明中寫道：「從事這份工作已經過了25個年頭，多虧了各位的支持和鼓勵才能讓我人生的大半與工作相伴。今後為了能向觀眾獻上讓人更感豐富充實時光的作品，我會加倍努力精進自身，也希望大家今後也能一如既往給予我支持。」林遣都也表示：「15歲開啟了演員生涯，如今已經走過了一半的人生，今後我會以更高的覺悟和責任感、真誠的心態面對今後的工作，磨練自己的演技。」

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