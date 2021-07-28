日本影帝演更生人渾身是戲 「寄生上流」金獎名導大讚

日本影帝役所廣司主演「太陽出來之後」，連「寄生上流」金獎名導奉俊昊看了都忍不住大讚。（圖：CATCHPLAY提供）

日本影帝役所廣司主演、西川美和執導的最新電影 「太陽出來之後」，日前釋出預告，連「寄生上流」金獎名導奉俊昊看了都忍不住大讚：「光靠面部表情、眼神、手部細微的動作和肢體，就能展現出角色過去至今的一生，我又再次被役所廣司充滿說服力的演技給打動了！」

役所廣司飾演年輕時因殺人罪鋃鐺入獄；13年後才重返社會的更生人大叔，他把主角天真卻又靠本能行事的單純性格，以及渴望在社會上立足卻屢遭挫敗的無所適從，詮釋得深入人心。

「太陽出來之後」改編自日本直木賞得主佐木隆三的原著小說 「身分帳」，而知名才女導演 西川美和也師承名導是枝裕和，用作品反映並關懷社會中的弱勢，她說：「讀到這本小說我才驚覺，一個曾經偏離正軌的人要回歸正常生活有多麼不容易，這個社會真的願意給人們第二次機會嗎？」

對於役所廣司影帝級的演出，導演則讚嘆：「我認為他是會傾全力為角色付出的演員，他靠著獨自用心鑽研劇本，將角色的性格、信念以及最微小的細節都注入在演出中，我從沒要求過他，但每一次他走入鏡頭，都一定是經過千百次練習的成果，他拍電影時全然投入的精神，也鼓舞了在場的每一個人。」