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日本影帝主演的出獄大叔 「寄生上流」金獎名導盛讚

記者黃保慧／即時報導
電影「太陽出來之後」，連「寄生上流」金獎名導奉俊昊看了都忍不住大讚。（圖／CATCHPLAY提供）
電影「太陽出來之後」，連「寄生上流」金獎名導奉俊昊看了都忍不住大讚。（圖／CATCHPLAY提供）

日本影帝役所廣司主演、西川美和執導的最新電影「太陽出來之後」，昨釋出「太陽出來之後」中文預告，連「寄生上流」金獎名導奉俊昊看了都忍不住大讚：「光靠面部表情、眼神、手部細微的動作和肢體，就能展現出角色過去至今的一生，我又再次被役所廣司充滿說服力的演技給打動了！」

役所廣司飾演年輕時因殺人罪鋃鐺入獄；13年後才重返社會的更生人大叔，他把主角天真卻又靠本能行事的單純性格，以及渴望在社會上立足卻屢遭挫敗的無所適從詮釋得深入人心。

「太陽出來之後」改編自日本文學界重要獎項直木賞得主；佐木隆三的原著小說「身分帳」，而知名才女導演西川美和也師承名導是枝裕和，用作品反映並關懷社會中的弱勢，她說：「讀到這本小說我才驚覺，一個曾經偏離正軌的人要回歸正常生活有多麼不容易，這個社會真的願意給人們第二次機會嗎？」

對於役所廣司影帝級的演出，導演則讚嘆：「我認為他是會傾全力為角色付出的演員，他靠著獨自用心鑽研劇本，將角色的性格、信念以及最微小的細節都注入在演出中，我從沒要求過他，但每一次他走入鏡頭，都一定是經過千百次練習的成果，他拍電影時全然投入的精神，也鼓舞了在場的每一個人。」

故事描述一名中年的前黑幫成員三上正夫（役所廣司 飾）因謀殺罪入獄13年，出獄後的他為了適應社會、找工作、與人交流及習慣自由之身而苦惱，同時也一心一意尋找在小時候分散的母親。在尋找的父母的過程中，他遇到了願意幫助他的人們，也終於在主流社會找到一席之地，然而過程並非一帆風順…。

電影7月30日在台正式上映。

「太陽出來之後」7月30日正式上映。圖／CATCHPLAY提供
「太陽出來之後」7月30日正式上映。圖／CATCHPLAY提供

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