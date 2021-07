日男星問微博「有看奧運嗎」遭中網友質疑挑釁：滾

古川雄輝在中國擁有大批粉絲。(取材自微博)

東京奧運 各項賽是正如火如荼地進行中,26日晚間的桌球混雙金牌戰,由地主日本 隊對上中國 隊,最終日本選手成功對抗強敵奪下金牌。相較於日本網友的歡欣鼓舞,微博上的怒氣值卻滿點,不只福原愛遭圍剿,日本「惡作劇之吻」的男主角「直樹」古川雄輝也被罵到刪文。

古川雄輝在26日晚間9點16分於微博以英文發文:「You watching the olympic ?」好奇有沒有粉絲也在看奧運比賽,20分鐘後又發文:「wow...some people telling me to shut up just because i asked if you're watching the olympic? that is so rude and sad...(哇!有些人叫我閉嘴,只因為我問有沒有人在看奧運,多麼粗魯和令人難過...)」

不過這兩則發文事後均被刪除,而中國網友則指責古川雄輝不應該在日本隊贏球後,跑到對手國家的社交平台上陰陽怪氣,認為他的舉動很「綠茶」,痛罵:「噁心死了」、「來微博就是故意的,陰陽怪氣滾啊」、「有病,跑中國蹭什麼蹭,在日本活不下去了嗎?」

古川雄輝稍後也以英文發文致歉:「如果冒犯到你,我真的很抱歉,我不是那個意思,我在錯誤的時間發文,我對此致歉。」