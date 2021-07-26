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東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

防美中關係失控 王毅設3底線

日男星問微博「有看奧運嗎」遭中網友質疑挑釁：滾

噓！星聞 綜合報導
古川雄輝在中國擁有大批粉絲。(取材自微博)
古川雄輝在中國擁有大批粉絲。(取材自微博)

東京奧運各項賽是正如火如荼地進行中，26日晚間的桌球混雙金牌戰，由地主日本隊對上中國隊，最終日本選手成功對抗強敵奪下金牌。相較於日本網友的歡欣鼓舞，微博上的怒氣值卻滿點，不只福原愛遭圍剿，日本「惡作劇之吻」的男主角「直樹」古川雄輝也被罵到刪文。

古川雄輝在26日晚間9點16分於微博以英文發文：「You watching the olympic ?」好奇有沒有粉絲也在看奧運比賽，20分鐘後又發文：「wow...some people telling me to shut up just because i asked if you're watching the olympic? that is so rude and sad...(哇！有些人叫我閉嘴，只因為我問有沒有人在看奧運，多麼粗魯和令人難過...)」

不過這兩則發文事後均被刪除，而中國網友則指責古川雄輝不應該在日本隊贏球後，跑到對手國家的社交平台上陰陽怪氣，認為他的舉動很「綠茶」，痛罵：「噁心死了」、「來微博就是故意的，陰陽怪氣滾啊」、「有病，跑中國蹭什麼蹭，在日本活不下去了嗎？」

古川雄輝稍後也以英文發文致歉：「如果冒犯到你，我真的很抱歉，我不是那個意思，我在錯誤的時間發文，我對此致歉。」

古川雄輝在微博發文，惹怒中國網友。(取材自微博)
古川雄輝在微博發文，惹怒中國網友。(取材自微博)

日本 東京奧運 中國

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