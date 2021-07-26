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「屍戰朝鮮：雅信傳」全智賢只演半場 網喊不過癮

記者李姿瑩／綜合報導
全智賢主演的「屍戰朝鮮：雅信傳」，引發追劇熱潮。（圖：Netflix提供）
全智賢主演的「屍戰朝鮮：雅信傳」，引發追劇熱潮。（圖：Netflix提供）

南韓女星全智賢主演的「屍戰朝鮮：雅信傳」在Netflix上線後，立刻引發全球劇迷追劇熱潮，登上Netflix全球排行榜第3名。只是觀眾看完後，紛紛喊不過癮，覺得片長只有92分鐘實在太短。加上全智賢在開演50分鐘後才出現，戲分偏少搭配開放式結局，成為美中不足之處。

編劇金銀姬說明，「雅信傳」是承先啟後的前傳，所以才會以特別篇的方式呈現。她為了描述生死草的特性極寒，在撰寫第二季「屍戰」劇本時，就開始研究朝鮮北部發展史，發想出雅信一角。然而雅信的故事要完整交代又太複雜，加入劇集中會太長，「所以還不如另外拉出來拍成特別篇，觀眾收看比較方便，我們在製作上也可以高品質呈現。」

金銀姬也提到，「雅信傳」在最後出現了喪屍，加上結合雅信的部分，真的非常難寫。她努力突破瓶頸，相關場面令所有演員留下深刻印象。導演金成勳也認證，「我認為90幾分鐘的時間，應該就是為了這個場面而鋪陳的。雖然悲傷又恐怖，但是會感受到很大的魅力。全智賢飾演的雅信，去部落舉辦晚宴的場面，大家可以專注欣賞這個橋段。」

金成勳特別說明，「雅信傳」之所以和「屍戰」系列有別，是因為將人類史的上飢餓、對於權力的貪念、恨意，全部融合在喪屍的身上，然後產生了很棒的化學反應，「因此誕生了大家喜歡的成品，我想這些點應該就是最有魅力的點。」

觀眾等待一年多才盼得「雅信傳」，接下來第三季還有得等。外傳「屍戰」團隊要先打造第二部特別篇「世子傳」，接著描述朱智勛飾演的世子「李蒼」的幼年時期，可望在今年下半年開拍。但Netflix目前尚未證實這項傳聞，不過目前已知「屍戰」的故事絕對會繼續往下發展，會完整地把雅信遇到世子後的故事展開鋪陳。

Netflix 導演 南韓

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