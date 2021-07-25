我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

邀福原愛復出當球評 日電視台被罵翻

記者李姿瑩、陳建嘉／綜合報導
福原愛獲富士電視台邀請擔任桌球賽事解說員，正式重返螢光幕。（取材自微博）
福原愛獲富士電視台邀請擔任桌球賽事解說員，正式重返螢光幕。（取材自微博）

日本桌球名將福原愛23日晚在電視機前緊盯東京奧運開幕，大力為日本和中國隊加油，她的新工作也終於露出曙光，根據日媒報導，富士電視台邀請她於26日擔任桌球賽事解說員，正式重返螢光幕。

福原愛與台灣桌球名將江宏傑離婚後，將發展重心轉往大陸，在收看東奧開幕式時，特地拍下中國隊進場畫面喊加油，在大陸網友群起響應下，福原愛衝上微博熱搜，成功為自己創造話題。她在日本同樣也是話題人物，先前資深媒體人爆料，已經有電視台邀請福原愛復出，引發軒然大波，如今答案揭曉，曾幫福原愛拍攝成長紀錄片的富士電視台，邀請她在26日當天講解桌球男女單打、桌球混雙決賽的賽況。

此舉引發日本民眾一面倒痛罵，網友們質疑，富士電視台為了衝高收視率才邀請福原愛，根本模糊賽事焦點。富士電視台回應，稱讚福原愛擁有豐富的國際比賽經驗，相信她能為觀眾帶來深度講解。

已故披頭四樂團主唱約翰藍儂(John Lennon)留下不少傳世經典，包括反戰歌曲「Imagine」，這首歌常在各大國際賽事表演，而在東京奧運開幕當晚，主辦單位邀來知名歌手約翰傳奇(John Legend)、基斯厄本(Keith Urban)連番上陣演唱這首歌，傳達世界各國和平共處的理念。

88歲小野洋子在看完表演後大為感動，在推特上貼出與丈夫約翰當年的合照，「這首歌體現我們的信念，他來自西方，我來自東方，我們會永遠結合在一起」。

東京奧運再度選用已故搖滾歌手約翰藍儂(左)的「Imagine」開幕，他的遺孀小野...
東京奧運再度選用已故搖滾歌手約翰藍儂(左)的「Imagine」開幕，他的遺孀小野洋子也貼出昔日合照，向所有人致謝。（取材自推特）

福原愛 東京奧運 日本

上一則

攜手16年…47歲篠原涼子離婚 72歲老公變夥伴

下一則

吳亦凡伸爪未成年女演員 Baby仗義解圍

延伸閱讀

東奧／邀請福原愛復出被罵爆 日網痛批電視台認同不倫

東奧／邀請福原愛復出被罵爆 日網痛批電視台認同不倫
福原愛確定復出 重返小螢幕講解奧運乒乓

福原愛確定復出 重返小螢幕講解奧運乒乓
福原愛想登陸發展？狂PO東奧中國隊進場

福原愛想登陸發展？狂PO東奧中國隊進場
火速斷開江宏傑 福原愛工作上門了 將任球評

火速斷開江宏傑 福原愛工作上門了 將任球評

熱門新聞

王菲一向作風低調，除了工作之外鮮有公開露面。（取材自微博）

王菲北京豪宅嚇到鄰居？2米高佛像立在陽台

2021-07-17 02:30
吳亦凡被爆疑似灌醉、強姦未成年少女。圖／摘自微博

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

2021-07-18 11:15
吳亦凡曾在節目錄影途中牽走未成年女演員。取材自微博

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

2021-07-24 07:23
小G娜過往爆料再度被翻出。（取材自微博）

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

2021-07-19 03:58
吳亦凡捲入桃色糾紛。圖／摘自微博

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

2021-07-18 14:41
吳亦凡遭爆涉局誘騙未成年女性，形象跌落谷底，事業也重創。(取材自微博)

鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉

2021-07-23 21:13

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
碰瓷案外案（下）

碰瓷案外案（下）