邀福原愛復出當球評 日電視台被罵翻

福原愛獲富士電視台邀請擔任桌球賽事解說員，正式重返螢光幕。（取材自微博）

日本 桌球名將福原愛 23日晚在電視機前緊盯東京奧運 開幕，大力為日本和中國隊加油，她的新工作也終於露出曙光，根據日媒報導，富士電視台邀請她於26日擔任桌球賽事解說員，正式重返螢光幕。

福原愛與台灣桌球名將江宏傑離婚後，將發展重心轉往大陸，在收看東奧開幕式時，特地拍下中國隊進場畫面喊加油，在大陸網友群起響應下，福原愛衝上微博熱搜，成功為自己創造話題。她在日本同樣也是話題人物，先前資深媒體人爆料，已經有電視台邀請福原愛復出，引發軒然大波，如今答案揭曉，曾幫福原愛拍攝成長紀錄片的富士電視台，邀請她在26日當天講解桌球男女單打、桌球混雙決賽的賽況。

此舉引發日本民眾一面倒痛罵，網友們質疑，富士電視台為了衝高收視率才邀請福原愛，根本模糊賽事焦點。富士電視台回應，稱讚福原愛擁有豐富的國際比賽經驗，相信她能為觀眾帶來深度講解。

已故披頭四樂團主唱約翰藍儂(John Lennon)留下不少傳世經典，包括反戰歌曲「Imagine」，這首歌常在各大國際賽事表演，而在東京奧運開幕當晚，主辦單位邀來知名歌手約翰傳奇(John Legend)、基斯厄本(Keith Urban)連番上陣演唱這首歌，傳達世界各國和平共處的理念。

88歲小野洋子在看完表演後大為感動，在推特上貼出與丈夫約翰當年的合照，「這首歌體現我們的信念，他來自西方，我來自東方，我們會永遠結合在一起」。