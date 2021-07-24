全智賢遇喪屍 秒變小粉絲

全智賢自認是「屍戰朝鮮」鐵粉，一遇到喪屍，秒變成小粉絲。(圖：Netflix提供)。(圖：Netflix提供)

全智賢主演的「屍戰朝鮮：雅信傳」在Netflix 全球上線，雖然只有短短一集，編劇金銀姬再度展現高超敘事功力，交代誘發活屍的關鍵「生死草」的起源。全智賢等演員接受亞太媒體聯訪時，都期待能再掀「屍戰」熱潮，全智賢也說明飾演主角雅信的難度，不希望被觀眾認為是來蹭「屍戰」熱度。

全智賢日前在記者會上透露，自己是「屍戰朝鮮」鐵粉，主動向金銀姬毛遂自薦。她所言不假，接受聯訪時提到，從拍攝前最期待的部分就是能「遇到喪屍」。她雖貴為天后，看到畫上特效妝的演員時，秒變成小粉絲，「我早就想要跟他們合照，後來如願以償，還跟朋友炫耀。」

全智賢太喜歡「屍戰」系列，這次負責扛起「雅信傳」，她直喊壓力大，「因為這部作品是很受歡迎的系列，我不想變成像來撿便宜的，不想要干擾到故事的流向，所以努力融入在裡面。」雅信劇中有極重的情緒色彩，比起射箭殺屍，全智賢的重心更多放在詮釋雅信的恨意。

身為劇迷，全智賢對於能一邊演出一邊掌握故事發展非常開心，甚至興奮到起雞皮疙瘩。她表示會如此熱愛「屍戰」系列，就是因為這不是靠少數演技派演員就能完成的作品，「是因為很細緻的劇本、執導，和出眾的美術，就像是綜合性的藝術。」