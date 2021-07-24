東奧開幕模仿「超級變變變」 網喊好懷念

東京奧運開幕典禮的表演中安排許多巧思，更將華人也熟悉的經典綜藝節目「超級變變變」搬上舞台，超級吸睛。(中央社)

東京奧運 揭幕了，開幕式中最精采的表演，當屬一段以日本 綜藝節目「超級變變變」的方式來表現奧運各個項目固像標示，高達50個項目，讓人眼睛為之一亮，更想為表演者的辛苦拍拍手，網友直呼：「好懷念，好感動啊！」

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「超級變變變」是日本NTV電視台的長壽真人秀節目，1979年首播，直到2020年還在播出。參與節目的素人參賽者們用自己的創意和熱情模仿各種事物和場景，爆出不少笑料也給日本人民的生活增添不少歡樂。因其可愛、歡樂並且全家上陣，在台灣與中國大陸引進日本版權播出後，也引起不小反響。

作為日本膾炙人口的綜藝節目「超級變變變」，被搬到了奧運舞台上讓人意外，但「超級變變變」歷來接地氣加上詼諧有趣的風格，同樣的帶上道具上陣擺姿勢，原本平民化的節目完美的演繹出50個奧運項目圖標的創意讓人大呼過癮。

而在影片0:48秒，表演者要做出羽球 的圖標，但卻手滑沒有接好球拍道具，隨後又緊接著繼續演出其他圖標，網友忍不住笑說，「掉拍很真實，真的是超級變變變」、「雖然羽球拍掉了是放送事故，但怎麼感覺好像搞笑綜藝」、「最經典的就是掉羽球拍」。

不少網友被這段演出勾起回憶，感動地說「這段真的邊看邊哭」、「果然是只有日本才能有這種表演」。