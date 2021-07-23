米希亞東奧唱日本國歌「絕美雞毛撢」挺性別平權

米希亞Misia身穿設計師小泉智貴的服裝登上東京奧運開幕式演唱國歌。

飽受疫情之變、命運多舛的東京奧運 終於順利開幕，在開幕式上演唱國歌「君之代（君が代）」的米希亞Misia，身穿宛如重瓣櫻花堆砌的華麗晚裝登場，輕盈的層疊出彩虹色系，這是來自日本 設計師小泉智貴（Tomo Koizumi）的作品，他所設計的服裝輪廓宛如萬花筒，串聯夢幻世界的色彩。

42歲的日本歌手米希亞在東京奧運開幕式上演唱國歌，白色裙裝的下襬以彩虹代表著LGBT的尊重與愛，她壓倒性的歌唱功力在東京國立競技場迴盪，網友紛紛在Twitter留言表示，「Misia最棒」、「她的歌聲讓日本國歌變得如此美妙。」而她身上的服裝，來自2設計師小泉智貴的作品，在奧運開幕式上成為一抹華麗的風景，氣勢十足的歌聲令人感動，但服裝宛如漸層的除塵神器，網友笑稱「像我家擦鋼琴的彩色雞毛撢」，也是意外可愛的評論。

米希亞Misia身穿設計師小泉智貴的服裝登上東京奧運開幕式演唱國歌。(歐新社)

小泉智貴堪稱一夜爆紅，在時尚圈「英倫女魔頭」Katie Grand和Marc Jacobs的提攜之下，2019年登上紐約時裝周發表舉辦大秀，並邀請到Bella Hadid等超模前來詮釋他的作品；而他設計的服裝，Lady Gaga也曾穿上舞台，今年春季更與義大利 品牌Emilio Pucci合作膠囊系列，一周前才發表最新2022春夏作品，而今作品登上奧運開幕式，也為他的設計生涯再添一筆傳奇。