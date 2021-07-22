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Rain賣樓狂賺 李敏鎬代言吸金

記者陳建嘉／綜合報導
亞洲男神李敏鎬戲約不斷。（圖：正官庄提供）
亞洲男神李敏鎬戲約不斷。（圖：正官庄提供）

南韓藝人Rain與金泰希2017年結婚，結婚四年育有兩女，婚姻幸福美滿，近日Rain突然在Instagram公布「有好事發生了」，文內還強調是私事，引來眾多網友留言，以為兩人又將迎來第三胎，眼見祝福留言暴增，Rain怕誤會，連忙更改文章內容，強調是「工作上的好事」。

韓媒報導指出，Rain口中的好事就是投資房產有成，收入至少增加398億韓元（約3454萬美元），其實Rain、金泰希本就擅長投資理財，Rain在2008年砸下168億韓元買下清潭洞的大樓，做為自己經紀公司的辦公室，今年又以3倍價格賣出；金泰希則於2014年買下江南站132億韓元的大樓，最近又以1.5倍價格賣出，獲益驚人。

此外，Rain在4年前發行的歌曲「GANG」最近再度暴紅，讓他廣告代言接到手軟，擄獲更多年輕粉絲的心，即便近40歲，仍穩坐韓流天王寶座，至於外界盛傳他投資賺錢，韓媒「Newsen」向他所屬的RAIN COMPANY與Sublime Artist Agency求證，對方僅低調表示，「這是藝人的私生活，不方便回應」。

另外，男神李敏鎬同樣也吸金驚人，戲約不斷，並三度接下正官庄全球代言人，拍攝形象廣告，李敏鎬舉手投足間，散發強大氣場，展現酷帥時尚的風格。李敏鎬向台灣粉絲喊話，「非常榮幸繼續擔任全球代言人，謝謝粉絲的支持與信任。」期許不久的將來，能與台灣粉絲見面，「在這之前大家一定要加油，跟我一起好好守護自己的健康」。

Rain(右)與金泰希結婚後，時常合作代言及工作。（取材自YouTube）
Rain(右)與金泰希結婚後，時常合作代言及工作。（取材自YouTube）

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