全智賢39歲回歸 螞蟻腰屍戰朝鮮

全智賢大方展現無贅肉的「螞蟻腰」好身材。(圖：Netflix提供)

全智賢日前鬧出烏龍婚變新聞，她懶理八卦 ，日前出席「屍戰朝鮮：雅信傳」線上記者會時，以一身側腰鏤空洋裝展現保持20多年無贅肉的「螞蟻腰」，而驚豔四座。全智賢坦言，擁有完美身材全靠自律運動，有信心就算活到六、七十歲，照樣能接拍動作戲。

39歲的全智賢已經是二寶媽，始終保持在最佳狀態。她率性直言「我也想每天都躺在床上」，但身為演員，維持身材是本分，「敬業」成為她的自律動力。全智賢天天運動，不給自己任何藉口休息，和全智賢二度合作的朴秉恩，在和全智賢合作電影 「暗殺」時，就見證了她私底下的努力，在記者會上大讚她確實值得敬佩。

朴秉恩表示，全智賢就連到國外拍戲也不鬆懈，揮汗如雨在跑步機上跑步。全智賢笑說，為了能夠大口吃美食 ，當然得要努力運動。聽到朴秉恩提到先前抓了條大魴魚給「雅信傳」劇組打牙祭，全智賢馬上接話「我也有吃」。朴秉恩認證全智賢不忌口、不挑食，在拍攝「雅信傳」時，他直擊女神大嗑血腸湯，吃完後就去運動消耗熱量。

因為多年來運動不輟，「雅信傳」的動作戲對全智賢而言絲毫不是問題。不過全智賢透露，她這次壓力很大，因為「屍戰朝鮮」系列太受觀眾歡迎，所以她非常緊張，但會全力以赴投入拍攝。