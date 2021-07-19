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三浦春馬逝世周年 開放線上追思

記者李姿瑩／綜合報導
三浦春馬追思網站上線。（取材自官網）
三浦春馬追思網站上線。（取材自官網）

日本男星三浦春馬去年7月18日在住處輕生，終年30歲。如今轉眼已逝世周年，經紀公司雅幕斯娛樂開設了三浦春馬的線上追思官網，讓所有思念他的粉絲，不分國界都能上網憑弔。

礙於新冠肺炎疫情影響，公司不便舉辦實體追思活動，但粉絲思念心切，最後折衷成立追思網頁。追思官網入口以三浦春馬的多張黑白照做為引導，放上他出道以來的演藝事業軌跡。網頁中也有他出版過的寫真書，電影、舞台劇的演出片段，還有他的Instagram、微博圖文，用大量照片和影像，完整呈現出三浦春馬的工作點滴。

三浦春馬的好友三浦翔平也在Instagram貼出藍天照片弔念，貼文寫道「已經一年了，居然一年了，各種感覺湧上心頭，強烈的思念」；三浦春馬曾經主持的NHK旅遊節目「世界上充滿想要的東西」，也發布一張湛藍天空下的海灘照片表達無盡的思念。

此外，日本雜誌「女性自身」訪問與三浦春馬情同母子的演員培訓學校負責人加藤麻由，她透露當時三浦春馬過世的消息震驚各界，她也是在兩天之後才終於見到他最後一面。加藤麻由說，她當時忍不住抱住棺木，質問「笨蛋！為什麼？為什麼」？她表示，看著三浦春馬的臉龐，始終不敢相信這麼漂亮的人會結束自己的生命，「感覺他隨時都會回來」。

官網上另開闢追思信箱，粉絲可寫下給三浦春馬的訊息，追思網站預計即日起開放至25日下午5時。

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