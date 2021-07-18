我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

職棒場外爆槍響 4人傷 球場大亂 海盜與國民比賽暫停

日韓微解封 演藝圈頻傳確診 BTOB李旼赫染疫

記者李姿瑩／綜合報導
李旼赫第三度篩檢才發現染疫。（取材自微博）
李旼赫第三度篩檢才發現染疫。（取材自微博）

新冠肺炎席捲日韓演藝圈，幾乎天天都有藝人在「微解封」後遭到病毒逆襲確診。日前YG男團TREASURE接連有兩名成員確診，17日傳出BTOB的李旼赫也由陰轉陽，被傳染了新冠肺炎。

李旼赫因為歌唱老師確診，這幾天密切接受篩檢，已經連續兩次都測得陰性。但他日前開始出現咳嗽、發燒等症狀，第三度接受採檢呈現陽性反應。經紀公司CUBE娛樂表示，李旼赫在得知歌唱老師確診後，就開始進行自我隔離並接受篩檢。現在將配合政府的防疫措施，努力休養期盼早日康復，公司會盡力確保其他藝人和工作人員的身體健康，抱歉讓外界擔心。

另一位南韓歌手張民好也確診新冠肺炎，先前曾在錄影時接觸過其他確診藝人。公司緊急取消他所有行程，要求和他接觸過或有路線重疊的員工都要進行檢查。然而打了疫苗也有可能中鏢，日本諧星團體「安田大馬戲團」團長安田日前才自拍接種莫德納疫苗的影片，但他後續出現手臂疼痛、發燒，原本以為只是副作用，沒想到在上工前透過居家快篩，發現竟然染疫。

網友對此非常擔憂，希望演藝圈可以全面暫停所有實體活動，不要讓藝人跟工作人員暴露在病毒風險之中。

新冠肺炎 疫苗 篩檢

上一則

于曉光攬女坐大腿 秋瓷炫陪夫公開道歉

下一則

67歲李雪健暴瘦 思維清晰卻吐字不清

延伸閱讀

東奧選手村出現首例確診 日本防疫再被質疑

東奧選手村出現首例確診 日本防疫再被質疑
寫真女星林鳳英到歐洲打嬌生疫苗 笑稱：應是演藝圈第1人

寫真女星林鳳英到歐洲打嬌生疫苗 笑稱：應是演藝圈第1人
上任不到1個月 英衛生大臣賈維德打2劑AZ仍染疫

上任不到1個月 英衛生大臣賈維德打2劑AZ仍染疫
台無薪假破3萬人、2700家 創疫中新高

台無薪假破3萬人、2700家 創疫中新高

熱門新聞

王菲一向作風低調，除了工作之外鮮有公開露面。（取材自微博）

王菲北京豪宅嚇到鄰居？2米高佛像立在陽台

2021-07-17 02:30
有網友PO出1996年的「還珠格格」開機照，意外曝光許多明星的青澀模樣。（取材自微博）

「還珠格格」25年前開機照曝光 范冰冰躺槍 被指整容

2021-07-09 02:30
「最美妃子」張嘉倪在「千古玦塵」中搶盡女主角周冬雨的鋒頭。（取材自微博）

「最美妃子」張嘉倪 搶盡周冬雨鋒頭

2021-07-11 02:18
方媛偕女兒坐經濟艙。（影片截圖）

郭富城身價3億 妻女「坐經濟艙」探班引熱議

2021-07-12 21:24
丹尼爾雷德克里夫(左起)、魯伯葛林特、艾瑪華森演出「哈利波特」首集時都還是小童星。（取材自IMDb）

哈利波特20周年 妙麗星途長紅 羅琳卻黑了

2021-07-12 02:25
李婷宜透露「還珠格格」中小燕子一角，原本應該是由她出演。（本報資料照片、取材自微博）

「還珠格格」小燕子本來是她演 女星哭訴選角「碰到鬼」

2021-07-16 21:07

超人氣

更多 >
忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證
WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口