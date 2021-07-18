日韓微解封 演藝圈頻傳確診 BTOB李旼赫染疫

李旼赫第三度篩檢才發現染疫。（取材自微博）

新冠肺炎 席捲日韓演藝圈，幾乎天天都有藝人在「微解封」後遭到病毒逆襲確診。日前YG男團TREASURE接連有兩名成員確診，17日傳出BTOB的李旼赫也由陰轉陽，被傳染了新冠肺炎。

李旼赫因為歌唱老師確診，這幾天密切接受篩檢 ，已經連續兩次都測得陰性。但他日前開始出現咳嗽、發燒等症狀，第三度接受採檢呈現陽性反應。經紀公司CUBE娛樂表示，李旼赫在得知歌唱老師確診後，就開始進行自我隔離並接受篩檢。現在將配合政府的防疫措施，努力休養期盼早日康復，公司會盡力確保其他藝人和工作人員的身體健康，抱歉讓外界擔心。

另一位南韓歌手張民好也確診新冠肺炎，先前曾在錄影時接觸過其他確診藝人。公司緊急取消他所有行程，要求和他接觸過或有路線重疊的員工都要進行檢查。然而打了疫苗 也有可能中鏢，日本諧星團體「安田大馬戲團」團長安田日前才自拍接種莫德納疫苗的影片，但他後續出現手臂疼痛、發燒，原本以為只是副作用，沒想到在上工前透過居家快篩，發現竟然染疫。

網友對此非常擔憂，希望演藝圈可以全面暫停所有實體活動，不要讓藝人跟工作人員暴露在病毒風險之中。