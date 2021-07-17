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宋承憲、李荷娜 新劇連袂緝兇

記者李姿瑩╱綜合報導
姜昇潤(左起)、宋承憲、李荷娜、孫恩書因合作「Voice 4」培養出好感情。(圖：friDay影音提供)
姜昇潤(左起)、宋承憲、李荷娜、孫恩書因合作「Voice 4」培養出好感情。(圖：friDay影音提供)

接下懸疑韓劇「Voice」第四季的宋承憲，日前與李荷娜、孫恩書、姜昇潤一起接受遠傳friDay影音專訪。先前李荷娜曾稱讚宋承憲總是劇本不離手，這回換宋承憲「回讚」她對表演細節非常執著講究。

宋承憲笑稱第一次遇到這樣的對手演員，身為前輩的他既驚訝又敬佩，故意吐槽：「雖然她這樣會害我們拍得比較慢」。

「Voice 4」延續前面三季的風格，加入「家庭解體」的概念，希望觀眾重新思考現代家庭所面臨的各種問題。宋承憲、李荷娜在劇中攜手緝兇，擁有多重人格的大魔王李奎炯逐漸逼近，殺人不眨眼的模樣，令人不寒而慄。

不過在系列劇集拍攝五年以來，女主角李荷娜最害怕的一場戲，出現在第三季。當時她被大反派用繩索勒住脖子，真實感受到面臨生死關頭，雖然只是演戲，仍然嚇出一身冷汗。

宋承憲雖是資深前輩，但他在片場絲毫沒有距離感，看著孫恩書被問到「如果可以交換職務的話，會想和哪位演員交換」，宋承憲故意調侃她：「該不會是在覬覦主任的位置吧？」

WINNER的成員姜昇潤是「Voice 4」的新面孔，透露雖然劇中飾演網路高手，現實中卻對電腦一竅不通，刻意背了許多鍵盤快捷鍵的操作法，領悟到真正的「高手」多半只靠鍵盤就能稱霸網路。

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