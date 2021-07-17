火速斷開江宏傑 福原愛工作上門了 將任球評

日本名嘴爆料，福原愛重新獲得球評工作。(取材自微博)

福原愛 與江宏傑 僅花77天辦妥跨國離婚，日本名嘴井上公造爆料，福原愛的工作已經有著落，準備要替電視台擔任奧運乒乓球賽轉播球評。

福原愛回到日本後，一心想重回體壇效力，只是礙於婚變和不倫風波，讓她工作陷入停擺。她恢復單身後重新出發，短短八天就有工作上門，而東京奧運 23日開幕，代表福原愛不久後即將重返螢光幕。但名嘴並未透露是哪一家電視台，屆時民眾可拭目以待。

福原愛雖然已經和江宏傑離婚，雙方一舉一動依舊是媒體焦點。這幾天日媒接連探討福原愛的成長背景，想找出她甘心與兒女分隔兩地的原因。「女性SEVEN」分析，福原愛從小接受雙親的魔鬼訓練，所以面對「親情」的感受與一般人大不相同。

福原愛從三歲起背負「天才乒乓球兒童」名聲，在乒乓球選手媽媽千代的指導下，開始全年無休的練習，比起「媽媽」，千代的角色更像是「教練」。

福原愛的爸爸嚴格程度不遑多讓，「要打就打到第一名」是他對女兒的期許。福原愛等於擁有兩名魔鬼教練，在父親經營的房地產公司負債倒閉後，還是小學生的福原愛竟成為了家中經濟支柱。

2004年福原愛父母離婚，但雙方都沒放棄參與福原愛的乒乓球事業。15歲的福原愛背負著全家人和國民的期望，2004年成為日本史上最小的奧運女子乒乓球隊隊員。

在和江宏傑結婚後，福原愛原本期待走入理想家庭，卻發現自己面對育兒沒有信心，種種跡象從她的成長背景中皆有跡可循。加上過去長年離鄉背井的受訓經驗，福原愛面對親子分離比一般人耐受度更高，才會忍下與孩子分開長達七個月的痛苦。