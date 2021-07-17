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木村拓哉曬照打疫苗 有望拯救日本接種率

記者李姿瑩╱綜合報導
木村拓哉打疫苗不忘兼顧時尚。(取材自Instagram)
木村拓哉打疫苗不忘兼顧時尚。(取材自Instagram)

木村拓哉透過社群平台分享已經打完疫苗，持續呼籲粉絲「STAY SAFE」。網友立刻熱烈討論，羨慕護理師能近距離為男神服務。日本媒體稱讚他以身作則，期待透過公眾人物的號召，刺激疫苗接種率。

日本雖然外購了大量疫苗，卻為如何提高民眾接種意願煩惱不已，目前第一劑的接種率只有三成。日本對於疫苗的副作用謠言滿天飛，包括會造成男性不孕、女性流產等，加上持續有接種疫苗的不良反應傳出，讓民眾對疫苗信心不高，甚至有公眾人物直接表態拒打疫苗。資深諧星明石家秋刀魚就在節目上坦言：「我不知道該不該打疫苗。」

木村拓哉影響力不小，自從他開始使用社群網站後，遇到疫情爆發，幾乎每則貼文都不忘提醒粉絲防疫，自己更是口罩不離身。他主動公開打完疫苗的帥氣模樣，寫下：「我已經完成接種疫苗啦，感謝！」獲得各界的肯定。

在演藝圈確診案例頻傳之下，木村拓哉的示範更加重要，先前不乏有諧星、YouTuber公開分享自己打疫苗的經驗，引起反對疫苗者謾罵抵制。如今日劇天王帶頭施打疫苗，相信能有效增強粉絲信心。

木村拓哉下半年工作行程滿檔，接種疫苗除了保護自己外，也是為了出國工作做準備。他先前已接下歐美影集「The Swarm」的邀約，準備前往義大利進行拍攝準備，屆時除了要有健康身體外，全英語台詞也是一大考驗。

木村拓哉打疫苗對日本國民來說有示範作用 。(圖：friDay影音提供)
木村拓哉打疫苗對日本國民來說有示範作用 。(圖：friDay影音提供)

疫苗 日本 社群網站

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