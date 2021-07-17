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日劇女神閃離 鈴木保奈美結束23年婚姻

記者李姿瑩╱綜合報導
石橋貴明(左)在Youtube頻道宣布與妻子鈴木保奈美離婚，結束23年婚姻。(視頻截圖)
石橋貴明(左)在Youtube頻道宣布與妻子鈴木保奈美離婚，結束23年婚姻。(視頻截圖)

曾在日劇東京愛情故事」中飾演莉香的鈴木保奈美，與諧星老公石橋貴明離婚，閃電終結23年婚姻。

日本Sports報知報導，石橋貴明在Youtube頻道宣布已經和鈴木保奈美離婚，他上傳名為「石橋貴明、鈴木保奈美的重要通知」影片，全長約50秒，以字卡傳達兩人離婚的訊息，兩人共同聲明已經完成育兒的階段性任務，未來就是單純老闆與演員的工作夥伴關係。

片中寫道：「我們向大家報告，石橋貴明與鈴木保奈美已離婚，未來將以經紀公司社長與所屬演員的身分，構築新的夥伴關係。」影片最後是兩人合照，寫著「今後我們將繼續努力」。

54歲的鈴木保奈美過去是日劇女神，她和59歲的石橋貴明都是第二春，兩人於1998年結婚，一共生了3個女兒。鈴木保奈美為了家庭一度息影，直到2011年再度復出，並將經紀約改簽給石橋貴明開的公司。兩人都已年過半百，卻突然協議離婚，令外界頗為訝異。

據女性SEVEN報導，石橋貴明對鈴木保奈美控制欲極強，要求妻子「拍完戲立刻回家」，並且要按時打給他報備。鈴木保奈美早已忍無可忍，先前自己購入3億日圓(約273.5萬美元)豪宅，就被指出可能是在為離婚分居做準備。

他們的長女石橋紙音有意進軍演藝圈，但還沒起步就受到父母離婚的消息衝擊，未來發展還有待觀察。

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