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福原愛恢單 砸3億日圓買豪宅獨居 媽媽擺一邊

記者陳建嘉╱綜合報導
福原愛傳已在日本展開獨居新生活。（取材自臉書）
福原愛傳已在日本展開獨居新生活。（取材自臉書）

福原愛江宏傑婚變延燒近4個月，終於在本月8日畫下句點，未來將和江宏傑共同監護兒女，而她接下來的一舉一動，更引發外界高度關注。日媒報導指她賣掉之前價值約1億日圓（約90.9萬美元）的房子，另買新房，但不與母親同住，目前將展開獨居生活。

據日媒「女性SEVEN」報導，福原愛賣掉之前在結婚後買的獨棟豪宅，換了更大的房子，以價值約3億日圓（約272.7萬美元）買下90坪大豪宅，因為想要展開新生活，才決定換新屋。但外界不解的是，福原愛為何不與母親同住？據身邊親近友人透露，由於福原愛與母親的關係與一般母女不同，並非可以撒嬌依賴的那種關係，她一時之間也不懂如何與母親相處，才會做出此一決定。

福原愛跟母親不親，可以忍受與小孩長時間沒見面，主要原因可能和原生家庭關係有關。據日媒「SEVEN」報導，福原愛3歲起便在母親的督促下練習桌球，就算哭了媽媽也是板著臉孔，相當嚴格；因此對福原愛來說媽媽更像是教練，而非可以撒嬌依賴的對象，最後演變成先前一個人返回東京，卻把母親留在台灣的狀況，甚至傳出買了獨棟豪宅不與媽媽同住。事實上，她與病逝的父親關係也不緊密。

先前日本網友批判福原愛返回日本已有半年多，卻不願與孩子相聚，連小孩生日也未出現，正是她不擅長經營親子關係，如今她決定獨自生活，沉澱一下，或許也是最好的決定。

福原愛的事業也是外界聚焦重點，據「FRIDAY Digital」評論報導，跨國離婚官司本來就是長期抗戰，不過福原愛的不倫事件影響太大，甚至還被拍到與男性友人進飯店過夜的照片，清純形象一夕全毀，才會迫使她加速離婚進度。該媒體還指出，福原愛迅速回歸單身，並非壞事，接下來她只要生活低調，隨著時間流逝，民眾自然會淡忘一切，事業有望東山再起。

福原愛(左)與江宏傑正式離婚。（取材自臉書）
福原愛(左)與江宏傑正式離婚。（取材自臉書）

福原愛 江宏傑 日本

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