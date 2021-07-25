同涉「不倫」 日本男女明星處境大不同

福原愛（右）與江宏傑（左）婚變引起各界關注。（本報資料照片）

曾被視為模範夫妻檔的「桌球CP」江宏傑與福原愛 5年婚姻於前陣子正式告終，相比兩人過往的高調放閃，令人不勝唏噓。回顧今年3月，日本 媒體《週刊文春》與《女性SEVEN》接連刊出婚變爆料與女方疑似出軌的報導，福原愛的「不倫」被日本媒體、鄉民放大檢視、大力批評，即便她曾經是日本的桌球一姐，為國家拿下了許多榮耀，但在這樣的情形之下也無法避免被自己的同胞們苛刻的對待。

不過，福原愛之所以被關注還有另一個很重要的原因，便是日本女性牽涉不倫時，受到的壓力和責難，是遠遠超過男性的。

回頭去看事件的發展，在夫妻失和的報導剛出來時，日本的網路社群 評論大多持「同情福原愛」、「希望福原愛回到日本」，然而當和男性出遊的照片被公開，並被爆一同出入旅館後，輿論風向卻反轉成為批評福原愛不負母親責任只顧約會。其實有這樣的情形並不意外，因為一次又一次的事件證明，在日本，一樣是不倫，男性與女性受到的對待就是不一樣。

2017年9月，原訂要在2018年大河劇《西鄉殿》中演出要角的齊藤由貴，無預警宣布辭演，雖然沒有明確說明辭退的理由，但大家心照不宣，因為她不久前被文春爆料，涉入不倫事件並被輿論大力抨擊。但是，諷刺的是，同年渡邊謙也被爆料，趁著妻子南果步在抗癌的時候，偷吃年輕的設計師，前後時間長達3年，然而，渡邊謙不但沒有受到大力批判，並照常演出《西鄉殿》中的島津齊彬一角。

齊藤由貴婚外情曝光後，辭演NHK大河劇。（取材自推特）

渡邊謙（右）外遇後與元配南果步（左）離婚。（Getty Images）

而曾經拿下Oricon藝人好感度排行第一的混血日本藝人Becky，2016年被文春爆料與樂團「極品下流少女」的主唱川谷繪音發生不倫，因此成為了日本輿論攻擊的眾矢之的，大量的廣告代言全部被撤除、電視節目也被取消，並成登上了令人厭惡的女星榜，承受了大量的羞辱。

而隱瞞自己結婚而與Becky發生婚外情的川谷繪音，受到的責難小了多，而且在自肅期間又發生了與未成年女性藝人交往並飲酒的事件，但在公開謝罪之後也沒有什麼餘波。最終於不倫的一年後，重新開始活動至今。

Becky雖然在事件爆發後的半年，開始重新接到電視節目的邀約，但是比起事件之前，落差非常的大。之後於2019年與讀賣巨人隊的教練片岡治大結婚，並於隔年迎接第一個孩子誕生。

Becky（左圖，取材自臉書）與已婚樂團主唱川谷繪音（右圖，取材自推特）不倫戀，重創演藝事業。

當然，也不只有這些案例，丈夫出軌，結果妻子出面道歉等事情也屢見不顯。而這次福原愛被週刊狙擊之後，即便她曾為日本人心目中的女神，但是「不倫」的標籤還會持續跟著她好一陣子。

（取材自聯合新聞網噓星聞）