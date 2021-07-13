曹政奭低收戶翻身 考上首爾藝術大學窮到被迫休學

曹政奭的人生彷彿一部勵志劇。（圖：Netflix提供）

主演「機智醫生生活」的韓星曹政奭在第二季中，依舊是觀眾的開心果，私下的他也是拍片現場的氣氛製造者，受訪時也不乏幽默式的發言。不過他2012年曾在某次採訪中，提到過去的家庭環境，與現在完全天壤之別，令觀眾感嘆他的成功得來不易。

曹政奭20歲時面對父親驟逝，家中收入銳減，讓他成為低收入 戶。考上首爾藝術大學的他，甚至因為信用過低無法向銀行申請學貸，面臨不得不休學的窘境。曹政奭坦言當時過得極苦，「我當時想過自我了斷，但我沒有勇氣。後來復學時父親突然過世，對我來說非常痛苦，是巨大的試煉。」

媽媽成了他活下去的力量，他因收入過低，申請免除兵役在家照顧母親，母子在狹小空間相依為命。曹政奭努力打工，包括去工地當臨時工。好在他的表演天賦沒有被埋沒，曹政奭2004年從音樂劇演員做起，累積了多部作品，終於在2011年、2012年接連獲得電視劇和電影 邀約，和秀智、李帝勳一起演出「初戀築夢101」。

他當時年過30，可說是「資深」新人，但曹政奭拚了命當上男主角，一連演出「Oh 我的鬼神君」、「嫉妒的化身」都大獲好評。如今他苦盡甘來，與「OST女王」Gummy共組幸福家庭，繼續在「機智醫生生活2」中大放異采。