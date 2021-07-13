我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完全接種不過半 州民染疫多2倍…5熱點州病歿恐劇增

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

曹政奭低收戶翻身 考上首爾藝術大學窮到被迫休學

記者李姿瑩／綜合報導
曹政奭的人生彷彿一部勵志劇。（圖：Netflix提供）
曹政奭的人生彷彿一部勵志劇。（圖：Netflix提供）

主演「機智醫生生活」的韓星曹政奭在第二季中，依舊是觀眾的開心果，私下的他也是拍片現場的氣氛製造者，受訪時也不乏幽默式的發言。不過他2012年曾在某次採訪中，提到過去的家庭環境，與現在完全天壤之別，令觀眾感嘆他的成功得來不易。

曹政奭20歲時面對父親驟逝，家中收入銳減，讓他成為低收入戶。考上首爾藝術大學的他，甚至因為信用過低無法向銀行申請學貸，面臨不得不休學的窘境。曹政奭坦言當時過得極苦，「我當時想過自我了斷，但我沒有勇氣。後來復學時父親突然過世，對我來說非常痛苦，是巨大的試煉。」

媽媽成了他活下去的力量，他因收入過低，申請免除兵役在家照顧母親，母子在狹小空間相依為命。曹政奭努力打工，包括去工地當臨時工。好在他的表演天賦沒有被埋沒，曹政奭2004年從音樂劇演員做起，累積了多部作品，終於在2011年、2012年接連獲得電視劇和電影邀約，和秀智、李帝勳一起演出「初戀築夢101」。

他當時年過30，可說是「資深」新人，但曹政奭拚了命當上男主角，一連演出「Oh 我的鬼神君」、「嫉妒的化身」都大獲好評。如今他苦盡甘來，與「OST女王」Gummy共組幸福家庭，繼續在「機智醫生生活2」中大放異采。

低收入 電影

上一則

笑稱蹭郭台銘熱度 賈永婕通電話互取暖

下一則

張雨綺轉愛小男友 甜勾李柄熹吃火鍋

延伸閱讀

南韓智庫：車用晶片荒將延續到明年 對台積只會更依賴

南韓智庫：車用晶片荒將延續到明年 對台積只會更依賴
高房價下 今年恐逾10萬人逃離首爾

高房價下 今年恐逾10萬人逃離首爾
南韓確診暴增 首爾防疫升至最高級

南韓確診暴增 首爾防疫升至最高級
南韓前總統朴槿惠私宅將拍賣 追繳犯罪所得

南韓前總統朴槿惠私宅將拍賣 追繳犯罪所得

熱門新聞

有網友PO出1996年的「還珠格格」開機照，意外曝光許多明星的青澀模樣。（取材自微博）

「還珠格格」25年前開機照曝光 范冰冰躺槍 被指整容

2021-07-09 02:30
最佳女主角葉德嫻(左)得獎，劉德華跪著頒獎。（本報資料照片）

劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年

2021-07-05 02:30
一位女賓客在紅毯上春光外洩。(路透)

坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點

2021-07-07 20:06
蘇菲瑪索。（歐新社）

坎城影展／蘇菲瑪索問鼎影后 白色禮服疑未穿內衣

2021-07-08 03:00
王菲駐顏有術。（取材自微博）

王菲傳秘密產女、謝霆鋒改遺囑 遭駁：我們沒有要生

2021-07-09 19:54
「最美妃子」張嘉倪在「千古玦塵」中搶盡女主角周冬雨的鋒頭。（取材自微博）

「最美妃子」張嘉倪 搶盡周冬雨鋒頭

2021-07-11 02:18

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理