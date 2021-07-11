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宋仲基成為男神前 曾沒自信愛比較愛嫉妒

記者李姿瑩／綜合報導
宋仲基自主隔離期間，對粉絲剖析自己出道過程和內心的感受。 （取材自微博）
宋仲基自主隔離期間，對粉絲剖析自己出道過程和內心的感受。 （取材自微博）

韓星宋仲基因接觸到新冠肺炎確診者，目前在家自主隔離。他透過事前錄好的Vlog，向粉絲們公開出道以來的心路歷程，大方分享以前的自己走過一段杞人憂天、愛比較的青澀歲月。

宋仲基回憶，他從小就對演戲懷抱熱情，吵著要爸媽送他去學演技。他畢業自知名的成均館大學，放下學霸光環從群眾演員開始跑龍套，第一次參加正式試鏡，就被導演相中，幫他設計出一個全新角色，從此踏上演員之路。

他給自己壓力不小，而且怕狗也恐高，首部升格當男主角的電影「伴我走天涯2」要跟他最害怕的狗對戲。宋仲基不斷自我懷疑「我做得到嗎」，同時非常在意「不要遲到」、「不要犯錯」等小事。不過令他感覺到「壓力山大」的瞬間，竟然是看到自己的名字被印在電影海報上。他笑說：「以前我的名字都小到要很仔細找才能看見，或是根本不會掛名。」

宋仲基在自我懷疑中逐漸成長，他時常胡思亂想「演得不好怎麼辦」、「挨罵怎麼辦」，甚至緊張到失眠。隨著戲約接二連三上門，宋仲基開始習慣了當男主角的生活，他轉念告訴自己「我做得到」，從每次被肯定中累積成就感和喜悅，才發現與其裹足不前，不如放手一搏。

回首來時路，宋仲基想告訴當年的自己「你現在做得很好，別那麼心急」。他坦言過去因為求好心切，把自己逼得很緊。如今學會調適，知道已經全力以赴，而「黑道律師文森佐」，就是在他最自在的狀態下拍完的作品。

面對工作，宋仲基常想起過去總愛跟別人比較，壓抑不住嫉妒的心情，時常萌生「為什麼我做不到但他可以？為什麼我試鏡落選但他上了？」這類念頭。

現在的宋仲基形容這心思已經從90分退減至10分，因為這些想法毫無幫助，他也勸告觀眾沒必要為此心累，該被認可的部分自然會得到認可，不如放下壓力安心前行。

宋仲基 電影 導演

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