接演「AV帝王2」 櫻田通不害羞、不猶豫

櫻田通(左)和師弟兵頭功海一起接受訪問。（圖：雅慕斯娛樂提供）

日本男星櫻田通近期在「今際之國的闖關者」、「AV帝王2」、「3B戀人」都有亮眼的表現，他日前偕師弟兵頭功海一起接受台灣 媒體訪問。櫻田通在「AV帝王2」演出有性癖好的男偶像，是只要一被舔奶頭就會興奮的設定，他對此不感害羞直說：「這次受邀『AV帝王2』，我馬上就說要演，可以演出值得感謝，如果這角色沒任何床戲，就像去迪士尼 沒看到米奇一樣，所以是非常開心、感謝的事情，並沒有驚訝而是達成心願。」

29歲的櫻田通出道16年，參演過的戲劇和電影非常多，從漫畫改編類型、特攝片，到粉紅泡泡滿點的偶像劇都可以演，對於每次演戲他會先找身邊個性與角色相近的人，揣摩個性，如有原作就會拿來參考。

而台日混血的23歲師弟兵頭功海，受訪時笑稱從去年疫情 期間開始就在家學中文，還秀了一段：「我是兵頭功海，我23歲，是演員，最近在學中文，我休閒時喜歡彈吉他，最近喜歡晚上散步，有時會想台詞有時會放空，希望以後會有更多亞洲發展的機會，謝謝。」被問到理想型？兵頭說：「交女友會疼愛對方，但如果可以像朋友一樣一起玩的關係也很好，喜歡像朋友的女友。」櫻田通則說：「因為自己個性愛好自由，各自能活出自己的人生，又可一起生活這樣不錯，喜歡溫柔、專情不會外遇的女生，然後不會排斥我演出像『AV帝王』裡的角色。」