我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

接演「AV帝王2」 櫻田通不害羞、不猶豫

記者黃保慧／綜合報導
櫻田通(左)和師弟兵頭功海一起接受訪問。（圖：雅慕斯娛樂提供）
櫻田通(左)和師弟兵頭功海一起接受訪問。（圖：雅慕斯娛樂提供）

日本男星櫻田通近期在「今際之國的闖關者」、「AV帝王2」、「3B戀人」都有亮眼的表現，他日前偕師弟兵頭功海一起接受台灣媒體訪問。櫻田通在「AV帝王2」演出有性癖好的男偶像，是只要一被舔奶頭就會興奮的設定，他對此不感害羞直說：「這次受邀『AV帝王2』，我馬上就說要演，可以演出值得感謝，如果這角色沒任何床戲，就像去迪士尼沒看到米奇一樣，所以是非常開心、感謝的事情，並沒有驚訝而是達成心願。」

29歲的櫻田通出道16年，參演過的戲劇和電影非常多，從漫畫改編類型、特攝片，到粉紅泡泡滿點的偶像劇都可以演，對於每次演戲他會先找身邊個性與角色相近的人，揣摩個性，如有原作就會拿來參考。

而台日混血的23歲師弟兵頭功海，受訪時笑稱從去年疫情期間開始就在家學中文，還秀了一段：「我是兵頭功海，我23歲，是演員，最近在學中文，我休閒時喜歡彈吉他，最近喜歡晚上散步，有時會想台詞有時會放空，希望以後會有更多亞洲發展的機會，謝謝。」被問到理想型？兵頭說：「交女友會疼愛對方，但如果可以像朋友一樣一起玩的關係也很好，喜歡像朋友的女友。」櫻田通則說：「因為自己個性愛好自由，各自能活出自己的人生，又可一起生活這樣不錯，喜歡溫柔、專情不會外遇的女生，然後不會排斥我演出像『AV帝王』裡的角色。」

台灣 迪士尼 疫情

上一則

黃大煒胞弟紐約染疫住院 無法呼吸 加氧量增到80%

下一則

收張韶涵照片被嗆「你有嗎」范瑋琪拉黑網友

延伸閱讀

讀書的體會

讀書的體會
千金難買早知道

千金難買早知道
水立方杯中文歌曲大賽紐約選拔賽啟動

水立方杯中文歌曲大賽紐約選拔賽啟動
學分+認證 激勵學生學中文興趣

學分+認證 激勵學生學中文興趣

熱門新聞

馮紹峰與趙麗穎今年4月離婚。（取材自微博）

趙麗穎拒高富帥追求 有望復合馮紹峰？

2021-07-04 02:29
最佳女主角葉德嫻(左)得獎，劉德華跪著頒獎。（本報資料照片）

劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年

2021-07-05 02:30
66歲林青霞近照曝光，明顯瘦了很多。（取材自微博）

66歲林青霞近照曝光 6個月狂瘦11公斤

2021-07-02 02:30
秦昊（右一）與伊能靜（左二）、小哈利（左一）一家人的互動，被網友狂讚「很溫馨」。（翻攝自抖音）

秦昊姥姥壽宴 伊能靜帶兒子出席互動

2021-07-03 02:28
瑞貝爾威爾森為了健康減重成功。圖／摘自IMDb、IG

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

2021-07-05 10:02
湯唯近日在社交平台曬出女兒萌照。（取材自微博）

湯唯曬女兒剪髮萌照 「會讓她在中國上學」

2021-06-30 02:26

精彩推薦

超人氣

更多 >
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護
「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量