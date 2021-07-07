首位南韓評審 宋康昊現身坎城 李炳憲將任頒獎人

宋康昊主演空難電影「緊急宣言」，將在坎城影展首映。（取材自推特）

第76屆坎城影展 正式登場，由評審團主席史派克李（Spike Lee）領軍，南韓 男星宋康昊也首度擔任坎城評審，只見他到場時滿臉微笑，向台下致意，並與同為評審的法國男星塔哈拉辛（Tahar Rahim）有說有笑，準備開始坎城競賽。

李炳憲在空難電影「緊急宣言」有驚人演出。（取材自推特）

宋康昊日昨也與終身成就獎得主茱蒂佛斯特（Jodie Foster）、麥特戴蒙（Matt Damon）等五名巨星一起出席大會安排的活動，與在場影迷相見歡，宋康昊、李炳憲主演的空難電影「緊急宣言」（Emergency Declaration）也將在坎城首映，該片耗資275億韓元（約2400萬美元），是南韓電影少見的大製作，預計將會引起轟動，主角宋康昊、李炳憲以及任時完在出席坎城影展之前，都已經注射疫苗，參加世界首映，李炳憲另將在閉幕式當天擔任頒獎嘉賓，也是首位擔任頒獎人的南韓明星。

曾以「寄生上流」在坎城獲獎的南韓導演奉俊昊，驚喜現身坎城影展開幕式。（取材自推特）

此外，曾以「寄生上流」（Parasite）拿下坎城影展金棕櫚獎的導演 奉俊昊，也已回歸坎城影展驚喜出席開幕式，國際影展常勝軍導演洪尚秀與演員女友金敏喜的新片「在你面前」（In front of your face ）有入圍本屆坎城，但兩人今年皆不會出席本屆影展。