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徐玄振擅演浪漫劇 新戲有壓力沒包袱

記者李姿瑩／綜合報導
徐玄振(中)故意在尹博(左)、金東旭中間擺出逗趣表情。（圖：Netflix提供）
徐玄振(中)故意在尹博(左)、金東旭中間擺出逗趣表情。（圖：Netflix提供）

南韓「浪漫喜劇女王」徐玄振接下療癒新作「你是我的春天」，搭檔「與神同行」中的金東旭，準備談一場互相救贖的浪漫戀愛。他們日前在記者會上雖然戴著口罩，依舊不停製造笑料。徐玄振故意說自己被編劇欺騙，跟導演聯手花了一個半小時遊說她接戲。怎知其他演員隨後大力稱讚編導團隊，讓徐玄振瞬間裡外不是人。

徐玄振這次飾演工作能力極強的飯店經理，事業成功卻感情受挫。她稱讚劇本非常好，編劇和導演不停誘惑她加入，「讓我被騙了，編劇口才真的很好呢！」金東旭接著大讚幕後團隊完全是黃金陣容，其他兩位演員尹博、南奎里一起附和，徐玄振聽完立刻驚慌地說：「你們這樣那我算什麼啊？」編劇在旁大笑，完全不以為意，反過來感謝徐玄振完美詮釋了自己筆下的角色。

徐玄振向來擅長詮釋浪漫喜劇，因此獲封「浪漫喜劇女王」。她坦言對這稱號確實有壓力，不過幸好「你是我的春天」不是走浪漫喜劇路線，所以拍攝時她毫無包袱。金東旭在「與神同行」後表現備受矚目，他難掩對徐玄振的崇拜之情，透露每次演出對手戲，都有「超乎劇本的感受」，連帶讓他表現也更上層樓。他打趣希望透過「浪漫喜劇女王」的加持，讓自己也能晉升為「浪漫劇達人」，排行在徐玄振之後就心滿意足了。

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