勝利不認性招待 群組淫亂對話打臉

BIGBANG前成員勝利遭軍事法院求刑5年。(取材自Instagram)

南韓 前BIGBANG成員勝利官司未了，日前遭檢方求刑5年和罰款2000萬韓元（約190美元）。他在軍事法庭上又哭又喊冤，再三強調自己絕無涉及性招待，未料「Dispatch」公開他在「老司機群組」裡的淫亂對話，證實勝利不僅涉案，還跟狐群狗黨們「玩很大」。

根據「Dispatch」取得的訊息紀錄，勝利在2015年12月於群組中提及要招待「台灣 貴客」，吩咐崔鍾訓、劉仁碩和夜店相關人士要好好配合，找一些「容易發生一夜情的女生」。鄭俊英、劉仁碩幫忙獻計，最後由劉仁碩負責執行找傳播妹，夜店人員配合後續接應。

勝利在法庭上辯稱，自己只是手機 打字選字錯誤，但從訊息對話看來並不盡然。他清楚描述要幫日本社長大肆舉辦招待派對，指定要日文流利又長得漂亮的女生，「百倍奉還」金主恩情。劉仁碩跟著附和要比照「大亨小傳」，把所有夜店妹都叫來狂歡。

更離譜的是，他們除了滿足客人需要，自己也出手獵豔，在群組中以低俗不堪的字句形容目標獵物。有人大肆炫耀自己吃到美女豆腐，或是討論哪位美眉適合下手，勝利還自嘲，有次醒來看到身旁女伴，錯愕怎麼其他床伴消失無蹤，言談中參與「多人運動」已經不足為奇。

此外，他們還會共享好康，交流心得討論有沒有機會「一起吃」。勝利對看中的女性非常積極，指定如果到手的話要「我先上」。不過勝利始終對上述訊息一概不認，推託「群組內都是熟人，難免有一些不恰當的言詞」、「我平均一小時未讀訊息，就超過500條，收到並不等於我看過」，堅持自己沒做虧心事。