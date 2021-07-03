宋仲基禍不單行 先遭投訴 後被隔離

宋仲基朋友確診新冠肺炎，導致他被匡列為「密切接觸者」，緊急停工在家自我隔離。(取材自Instagram)

宋仲基 最近禍不單行，先是新家被鄰居投訴違法施工，又傳出他的朋友確診新冠肺炎，導致他被匡列為「密切接觸者」，緊急停工在家自我隔離。

根據SBS娛樂新聞報導，在梨泰院買下新房的宋仲基，近日住宅附近被鄰居掛起白布條抗議。鄰居指控宋仲基把路面重修，增加了30至50公分高，變成一條可以直達他新家門口的斜坡。不合理的設計，讓狹窄的道路更加難行，有人因此汽車底盤被刮，還有貨車因為坡度太陡而後滑，撞上其他民宅。加上已經長達一年多的施工噪音，50多名鄰居忍無可忍，集體向媒體投訴抗議。

承包宋仲基新家裝修的施工團隊表示，已經接到政府公文要求道路復原。團隊解釋，宋仲基的本意是將私人土地部分讓出，做為拓寬道路使用，貨車的意外事故是車主超載廢棄物所致。經紀公司也承諾，會盡力修復道路，希望消除民怨。

宋仲基現在正在趕拍電影「波哥大 」，沒想到好友在6月30日收到確診通知，他得知後，立刻暫停工作接受篩檢，幸好檢測結果為陰性。不過他屬於密切接觸者，必須配合自我隔離，公司緊急取消他後續行程，全力配合防疫 規範。

「波哥大」相關人員也都驗得陰性反應，雖然拍攝一波三折，但劇組不敢大意，寧可做好更全面的防疫準備，再重新開拍。