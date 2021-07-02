我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華埠驚傳跳樓案 男涉砍女後跳樓重傷

CDC：打莫德納或輝瑞後染疫 病毒量低40%

韓星勝利不認性招待 接待「台灣貴客」淫亂對話曝光

記者李姿瑩／台北報導
勝利堅持自己沒有涉及性招待。(取材自首爾體育)
勝利堅持自己沒有涉及性招待。(取材自首爾體育)

南韓天團BIGBANG前成員勝利面臨檢方求刑5年和罰款2000萬韓元(約1.7萬美元)，他在答辯時提到BIGBANG時忍不住痛哭，表示這3年來一直在反省，對不起社會大眾，對不起粉絲和家人，也對不起BIGBANG和前東家YG。但他堅持自己清白，「Dispatch」今天公開他在老司機群組裡的淫亂對話，證明勝利確實涉及性招待。

勝利在2015年12月於群組中提及要招待「台灣貴客」，吩咐崔鍾訓、劉仁碩和夜店相關人士要好好配合，找一些「容易發生一夜情的女生」鄭俊英還提供意見：「中國人應該會喜歡整形女？」劉仁碩也建議要找可以親密互動的男生，最後劉仁碩負責執行找傳播妹，由夜店人員後續引導接應。

勝利在法庭上辯稱，自己只是手機打字選字錯誤，但從訊息對話看來並不盡然。他的金主除了台灣女企業家外，還有日本老闆，所以在籌辦招待日本企業家的招待派對時，指定要日文流利又長得漂亮的女生，要把恩情「百倍奉還」。劉仁碩也附和要打造「大亨小傳」，把所有夜店妹都叫來狂歡。

他們私下對參與派對的客人們品頭論足，包括討論有沒有機會也「一起吃」，夜店人員不忘提醒他們「要做的話記得保密」。即便如此，勝利堅持夜店Burning Sun中的毒品流通、官商勾結和自己無關，包括這些老司機群組性招待等事件，他也沒有涉入，因為手機群組訊息太多，他根本沒有全部看過。他再三強調自己清白，喊冤：「但是警方想盡辦法拘留我，藉此恢復民眾對他們的信任。」

台灣 手機 日本

上一則

陳美鳳生日狂收168顆紅蛋 願望喊：順利脫單

下一則

才剛回歸「水行俠2」 安柏赫德突自曝升格當媽

延伸閱讀

台好心肝延燒 黃珊珊:若指示給疫苗 不會有人放過我

台好心肝延燒 黃珊珊:若指示給疫苗 不會有人放過我
標誌披薩窯烤爐被偷 店主祭免費派對求抓賊

標誌披薩窯烤爐被偷 店主祭免費派對求抓賊
瑪丹娜快閃紐約夜店 露點演出

瑪丹娜快閃紐約夜店 露點演出
抖音號召 新州海灘派對數千人湧入

抖音號召 新州海灘派對數千人湧入

熱門新聞

侯炳瑩在微博曬出近照仍凍齡如昔。（取材自微博）

「包青天」女星復出 凍齡20年令人驚艷

2021-06-26 20:10
關之琳穿低胸禮服出席活動，被批評裝嫩。（取材自微博）

關之琳穿低胸裝險走光 挨批裝嫩

2021-06-24 02:24
宋慧喬穿著FENDI Vertigo系列白色棉質浴袍。圖／取自IG @ELLE Singapore

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

2021-06-28 14:03
劉嘉玲(右)每年都會為梁朝偉(左)在微博發生日文。圖／摘自微博

梁朝偉59歲私照曝光 劉嘉玲貼慶生文

2021-06-27 09:45
孫儷近日曝光，疑似沒有修圖被網友稱老了十歲。（取材自微博）

孫儷零修圖真面目曝光 被譏老了10歲

2021-06-27 02:24
張柏芝。圖／摘自微博

「浪姐」贏家有她們 撈進755萬美元酬勞太驚人

2021-06-27 16:46

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創