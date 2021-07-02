韓星勝利不認性招待 接待「台灣貴客」淫亂對話曝光

勝利堅持自己沒有涉及性招待。(取材自首爾體育)

南韓天團BIGBANG前成員勝利面臨檢方求刑5年和罰款2000萬韓元(約1.7萬美元)，他在答辯時提到BIGBANG時忍不住痛哭，表示這3年來一直在反省，對不起社會大眾，對不起粉絲和家人，也對不起BIGBANG和前東家YG。但他堅持自己清白，「Dispatch」今天公開他在老司機群組裡的淫亂對話，證明勝利確實涉及性招待。

勝利在2015年12月於群組中提及要招待「台灣 貴客」，吩咐崔鍾訓、劉仁碩和夜店相關人士要好好配合，找一些「容易發生一夜情的女生」鄭俊英還提供意見：「中國人應該會喜歡整形女？」劉仁碩也建議要找可以親密互動的男生，最後劉仁碩負責執行找傳播妹，由夜店人員後續引導接應。

勝利在法庭上辯稱，自己只是手機 打字選字錯誤，但從訊息對話看來並不盡然。他的金主除了台灣女企業家外，還有日本 老闆，所以在籌辦招待日本企業家的招待派對時，指定要日文流利又長得漂亮的女生，要把恩情「百倍奉還」。劉仁碩也附和要打造「大亨小傳」，把所有夜店妹都叫來狂歡。

他們私下對參與派對的客人們品頭論足，包括討論有沒有機會也「一起吃」，夜店人員不忘提醒他們「要做的話記得保密」。即便如此，勝利堅持夜店Burning Sun中的毒品流通、官商勾結和自己無關，包括這些老司機群組性招待等事件，他也沒有涉入，因為手機群組訊息太多，他根本沒有全部看過。他再三強調自己清白，喊冤：「但是警方想盡辦法拘留我，藉此恢復民眾對他們的信任。」