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認愛被指小三 珉娥激動護愛嗆正宮

記者李姿瑩／綜合報導
珉娥原本靠新戀情漸漸走出憂鬱陰霾。（取材自微博）
珉娥原本靠新戀情漸漸走出憂鬱陰霾。（取材自微博）

南韓女團「AOA」前成員珉娥日前大方認愛，公開與小五歲圈外男友合照，未料不到一天就爆發她當小三搶人男友的傳聞。珉娥精神再受刺激，連發多篇文章激動護愛，跟正宮的友人互控說謊。

珉娥（下）大方分享與男友合照。（取材自Instagram）
珉娥（下）大方分享與男友合照。（取材自Instagram）

珉娥先前自稱因為長期遭受霸凌，所以憂鬱症纏身，多次失控自殘。「AOA」團員們因此工作、形象重創，珉娥病況時好時壞，近日因借助驅魔力量，加上找到新戀情，才終於恢復穩定。

珉娥公開情侶合照後，於留言處回覆粉絲影中人就是男友。與該男交往三年的正宮，這才驚覺遭到劈腿，由友人代為發聲，怒嗆珉娥主動傳訊勾引男人。珉娥趕緊交代與男友認識的始末，表示男友先傳訊息來為她打氣，她請對方畫畫，兩人因此結識。

珉娥強調當時男友感情觸礁，彼此雖互有好感，卻也是等到對方恢復單身後，才開始交往。該男也在個人Instagram發文，說明絕無劈腿，但正宮友人指證歷歷，雙方各執一詞，陷入羅生門。

珉娥不滿被貼上小三標籤，激動連發多篇文章，一度將帳號關閉。她連珠炮式寫下「我為什麼要被罵，只因為我是公眾人物」、「為什麼我必須聽前女友罵我」，並抗議正宮爸爸打電話給她，頗有威脅之意。珉娥自認問心無愧，如果是小三又怎敢名目張膽公開合照，之後再有人抹黑造謠，將委請經紀公司提告。

霸凌 南韓 憂鬱症

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