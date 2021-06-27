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宋承憲接演LAPD 為這件事後悔「當初沒認真念書」

記者李姿瑩／台北27日電
宋承憲飾演來自美國的警察。（圖：愛奇藝國際站提供）
宋承憲飾演來自美國的警察。（圖：愛奇藝國際站提供）

宋承憲接下驚悚懸疑劇「VOICE」第4季，從演出前就壓力爆棚。他飾演來自美國洛杉磯警局的幫派專門小組組長德瑞克趙(Derek Jo)，一登場就得秀出流利的英文。宋承憲在接受愛奇藝國際站專訪時透露：「要說為這個角色做什麼特別的準備，應該就是英文台詞了」、「發音部分糾正起來並不容易，後悔當初沒有好好認真念書啊！滿後悔的」。

宋承憲出道邁入25年，大、小螢幕演過無數經典角色，這次接演「VOICE 4」，除了原本就是馬珍媛編劇的粉絲，也對能參與這部口碑作品感到榮幸。但畢竟是未曾接觸過的題材，除了心理上的負擔外，動作戲更超乎自己的預期，比起其他作品更耗費體力，經常上演追逐戲，對體能是不小的挑戰，努力投入拍攝希望開播後觀眾能覺得精彩。

宋承憲對動作戲皆全力以赴。（圖：愛奇藝國際站提供）
宋承憲對動作戲皆全力以赴。（圖：愛奇藝國際站提供）

與宋承憲同為新加入的姜昇潤，談起對前輩們的第一印象時顯得十分興奮，因為自己年紀最小，前輩又都是經常在電視上看到的藝人，尤其是宋承憲在韓國是家喻戶曉、具有代表性的演員，採訪現場只見姜昇潤開心地看著宋承憲直呼：「真的覺得非常神奇。」熱情的反應讓宋承憲也招架不住。

女主角李荷娜聽到宋承憲、姜昇潤兩人的感言，也說出自己的心聲：「多虧這兩位新成員，讓我找回初心以及挑戰新事物的滿腔熱忱，給我很多鼓舞、正能量」、「非常感謝他們的加入」。同樣是本劇靈魂角色之一的朴恩秀，表示剛開始不太知道如何與宋承憲相處，幸好宋承憲和姜昇潤都是現場的「開心果」，工作時氣氛十分活絡，多虧他們兩位，自己才能放下不安，專心完成拍攝工作。

美國 洛杉磯 幫派

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