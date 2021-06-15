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宋承憲接VOICE 4壓力破表 開拍前還做噩夢

記者李姿瑩／綜合報導
宋承憲(右)與李荷娜聯手緝凶。（圖：friDay影音提供）
宋承憲(右)與李荷娜聯手緝凶。（圖：friDay影音提供）

韓星宋承憲揮別劉亦菲後，專心投入戲劇演出。他接下驚悚懸疑劇「VOICE」第4季，還沒開播就被拿來和前3季的男主角張赫、李陣郁相比。宋承憲日前在記者會上坦言壓力破表，指數超過90%以上，自嘲「終於了解當轉學生的感覺」，在開拍前還做了噩夢，怕被眾人排擠。

宋承憲在「VOICE 4」中，飾演韓裔美籍警察，在調查妹妹死因過程中與殺人魔鬥智鬥勇。宋承憲感謝搭檔李荷娜的幫忙，讓他很快就融入拍戲現場。李荷娜是「VOICE」系列的固定女主角，憑此劇塑造出演藝生涯代表作。她透露宋承憲非常認真做功課，手上劇本翻到快爛掉，讓她慚愧到想把自己完好的劇本藏起來。

李荷娜謙稱，第4季中有了宋承憲與姜昇潤的加入，看到他們在現場努力的樣子，激發自己找回初衷。她預告這一次的「大魔王」，有著跟女主角一樣的容貌與超強聽力，所以她也產生了危機意識，「演戲時，鏡子前好像突然出現了犯人，我會關注那個犯人到底有多帥。」

宋承憲在記者會上，不忘展現身為男主角的擔當，直言 ：「若戲成功是應該的，若是失敗就是我的問題。」同樣也是新加入的姜昇潤是韓團「Winner」成員，他第一次演警察，很開心終於能演出正派角色。面對眾多前輩他備感壓力，努力發揮演技之餘，在片場也擔任氣氛製造者，負責逗大家開心。

警察 韓裔 劉亦菲

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