李光洙正式告別RM 舊照逼哭粉絲

71--李光洙告別11年「RM」，官方臉書照片讓無數鐵粉留下傷感眼淚。(取材自臉書)

在南韓 綜藝節目「Running Man」奔跑了11年的李光洙確定要退出了，5月24日是最後一次錄影，6月13日正式告別。節目官方臉書 日前一口氣釋出12張照片，光是看照片就已經讓無數鐵粉留下傷感的眼淚。

官方臉書上寫著：「永遠的成員李光洙的最後一次比賽，11年間一起奔跑的李光洙，forever。」並附上12張照片，有8位成員的大合照，也有他最後對著鏡頭的道別畫面，每一張都彷彿加滿洋蔥，讓留言區一片淚海。

事實上，李光洙在2020年交通事故後，便飽受腳傷困擾，雖然一直努力堅持，可惜最終還是退出，其他成員都承諾他會是一輩子的成員。

另據ETtoday報導，有網友發現「Running Man」有「五年魔咒」，幾乎每隔五年就有重要的成員退出。

「Running Man」自2010年7月開播，元祖級成員原先還有宋仲基 、Lizzy和Gary，三人分別在2010年及2016年退出節目，梁世燦及全昭旻則是在Gary離開後的隔年加入，才組成如今的八人陣容。

自李光洙因腳傷宣布從節目下車，就有網友發現，「RM」幾乎每隔五年就有重要成員離開。面對李光洙揮別節目，不少死忠觀眾紛紛難過表示「真的很捨不得啊」、「哭慘了」，也有人喊話「希望養好傷可以再看到你」、「希望還會回來」、「下次錄製就決定在光洙家吧」。