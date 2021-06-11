TWICE上艾倫秀首播新MV 獲盛讚「超級巨星」

TWICE全新主打歌「Alcohol-Free」MV在「艾倫秀」公開，主持人艾倫狄珍妮盛讚她們是「超級巨星」。(取材自YouTube)

南韓明星魅力席捲全世界，TWICE全新EP專輯「Taste of Love」光是全球預購量就大破50萬張，全新主打歌「Alcohol-Free」MV也在美國熱門節目「艾倫秀」(The Ellen DeGeneres Show)首播，主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）更在介紹TWICE時盛讚為「超級巨星」，證明她們魅力無法擋。

台灣 女孩周子瑜在全新MV中，穿著鮮豔紅色的小背心亮相，更不時小露性感舞姿，宣告小女孩已經長大了。她還主唱其中兩句副歌，歌喉與舞技都是一等一，讓粉絲不免直呼「太美了」，周子瑜先前與成員多賢一起直播聊天時，更心繫台灣，向台灣粉絲喊話「台灣的疫情 最近開始變嚴重，大家一起加油！希望能一起戰勝疫情」。本月14日是周子瑜22歲的生日，不少粉絲已經準備好各項生日應援，準備為偶像慶生。

TWICE發行全新專輯「Taste of Love」，近期持續公布成員美照，引起網友熱烈討論。(取材自Instagram)

TWICE先前在Instagram公布一則動態，突然提到「洪女士成為TWICE第十位成員」，引發網友激烈討論。原來是搞笑女藝人洪賢姬在節目「連續變身魔」中，拜訪TWICE的化妝師，並挑戰成員娜璉的回歸妝容，還與她使用相同的化妝品，讓路人都以為她就是娜璉本人，就連TWICE也被節目逗樂，發文感謝洪賢姬力挺。

防彈少年團風靡全球，他們與麥當勞合作的「THE BTS MEAL套餐」在世界各地造成轟動。(取材自防彈少年團臉書)

防彈少年團同樣也是南韓天團，曾在「艾倫秀」上被艾倫誇讚「全世界最棒的男孩團體」，最近他們與麥當勞 合作「THE BTS MEAL套餐」，甫一推出就造成熱烈迴響，在全球各地掀起搶購熱潮，但因為近期新冠肺炎肆虐，印尼當局更擔心排隊取餐人潮過多，恐造成群聚感染，要求至少13家麥當勞暫停營業。