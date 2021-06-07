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「上流戰爭3」金素妍腫成豬頭 代言照樣接不完

記者李姿瑩／綜合報導
金素妍現在成為廣告界寵兒。（取材自Instagram）
金素妍現在成為廣告界寵兒。（取材自Instagram）

狗血韓劇「Penthouse上流戰爭」第三季開播後再掀追劇熱潮，「惡女」金素妍先前拿下百想藝術大賞視后，再度展現浮誇演技，第一集就被獄友連揍超過20下腫成豬頭，佯裝精神分裂換得出獄。首集收視突破前兩季的開播紀錄，有望再度改寫SBS的戲劇史。

金素妍在獄中被打得鼻青臉腫。（翻攝自SBS）
金素妍在獄中被打得鼻青臉腫。（翻攝自SBS）

「上流戰爭3」下猛藥雖然換得高收視，也引發太過暴力等批評，因南韓社會霸凌問題層出不窮，家長擔心劇情會教壞小孩，紛紛留言抗議。「上流戰爭3」的第一集因此被判定為19禁限制級，不過金素妍雖然飾演反派，但觀眾對她的喜愛與日俱增，尤其在綜藝節目和訪談花絮中，金素妍展現完全不同的反差魅力，讓廣告商爭相上門，至今已接下近10支代言。

金素妍為置入的商品加分，獲得廠商讚賞。（圖：愛奇藝國際站提供）
金素妍為置入的商品加分，獲得廠商讚賞。（圖：愛奇藝國際站提供）

40歲的金素妍是童星出身，2016年因戲認識李尚禹，隔年就決定閃婚。李尚禹當時對金素妍一見鍾情，兩人婚後在公開場合都不吝對彼此展現愛意。但金素妍不讓老公看「上流戰爭」，怕裡面的吻戲、床戲造成老公吃醋。

現實生活中的金素妍一講到老公就變成小女人，害羞全寫在臉上。她平時講話溫柔有禮，和「上流戰爭」中的角色判若兩人。金素妍因此打破「反派魔咒」，扭轉飾演反派而接不到廣告的成見，獲得各大廣告商青睞。有廠商透露，金素妍本人單純如天使一般，跟劇中反差極大，意外非常具有吸引力。

金素妍也不諱言「上流戰爭」確實讓她的事業再創巔峰，所以就算拿下視后獎座，照樣全力以赴演好劇中瘋魔的惡女。她沒想過會因此大受歡迎，感謝「上流戰爭」帶給她太多的好運和幸福，讓她的人生經歷了花樣年華，在疫情中意外逆勢而起。

疫情 天使 霸凌

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