日星權力榜 綾瀨遙摘冠 新垣結衣落居第3

綾瀨遙上月才憑藉主演「天國與地獄」奪下日劇奧斯卡視后。(取材自微博)

日本「日經娛樂」發布「2021日星權力榜」，上月剛奪下日劇奧斯卡 視后的綾瀨遙，從去年的第3名躍升冠軍，閃婚的「國民老婆」新垣結衣 ，則因沒有新作，從去年的第2名下滑至第3名。

綜合媒體報導，「日星權力榜」主要依據藝人的影響力及關注度來做排名，36歲綾瀨遙主演的「天國與地獄」備受討論，上月在「第107屆日劇奧斯卡」一舉奪下視后，同時也助她在「日星權力榜」竄至冠軍。

權力榜亞軍是連續多年位居榜首的人氣搞笑2人組「三明治人」，成員伊達幹生更從去年的第7名上升至第4名。

至於第三名則是從去年第2名滑落下來的32歲新垣結衣。新垣結衣上月突然宣布嫁給星野源，震驚各界，連日來更成為亞洲熱話，甚至有傳新垣結衣婚後可能減產或引退，因此使她的影響力退步，只拿到第3。

產後復出主演熱播中日劇「離婚活動」的34歲北川景子榮登第5名，第6到8名分別是知名男扮女裝毒舌主持人貴婦松子（松子DELUXE）、常上各大節目的演技派男星大泉洋和諧星2人組「千鳥」。

另外兩名人氣女星有村架純與石原聰美，亦打入了十大，分占第9及第10位。