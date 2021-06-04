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沒有婚變 全智賢夫妻搭勞斯萊斯 現身兒子貴族幼稚園

記者李姿瑩／綜合報導
全智賢被名校家長目擊夫妻出席家長日。（取材自W Korea IG）
全智賢被名校家長目擊夫妻出席家長日。（取材自W Korea IG）

南韓女星全智賢和老公崔俊赫爆出婚變傳言，氣得全智賢經紀公司喊告。全智賢的婆婆李正宇跳出來為兒媳發聲，但資深媒體人金龍浩不願改口，靠著全智賢老公崔俊赫放出的「灌籃高手」哏圖，照樣繼續大作文章。

崔俊赫早在第一時間將「灌籃高手」三井壽的台詞改成「我想當全全老公」，藉此表明愛妻心意。金龍浩認為這暗示著崔俊赫像誤入歧途的三井壽一樣迷途知返，如今想與全智賢重修舊好。他提不出更有力的證據，只好自己先以「不需要過度擔心藝人的私生活」作結。

韓媒接力打臉，「Newdaily」報導全智賢和崔俊赫5月連袂出席兒子幼稚園的家長日，夫妻不和傳言不攻自破。全智賢為了孩子的教育付出不少心血，讓大兒子報考仁川的查德威克國際學校，低年級學費一年約2萬美元起跳。她在家長日上和老公搭著勞斯萊斯現身，全程緊戴口罩但仍難掩明星氣場。當天不少家長都目擊他們家人互動，相較於很多爸爸們根本沒來，崔俊赫顯得格外有心。

全智賢懶理這樁烏龍爆料，她的新作「屍戰朝鮮：雅信傳」定檔於7月23日在Netflix上線，將接續上一季的劇情，扮演找出生死草之謎的關鍵人物。她在第二季尾聲中僅在最後一幕露臉，吊足觀眾胃口。現在搶攻暑假檔期，讓劇迷又有新劇可追。

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