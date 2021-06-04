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IU大手筆砸1165萬美元 買首爾高級豪宅

記者陳建嘉／綜合報導
IU被報導砸下重金購買豪宅。(取材自Instagram)
IU被報導砸下重金購買豪宅。(取材自Instagram)

南韓女星IU（李知恩）擁有甜美外表、空靈歌聲，性格充滿親和力，受到不少粉絲喜愛，被封為「南韓國民女神」，近期韓媒爆出IU砸130億韓圜（約1165萬美元）購買首爾高級豪宅，花錢不手軟，讓外界無比驚嘆。

報導指出，IU看中的豪宅是「ETERNO清潭」，是由知名西班牙設計師莫內歐精心設計，位置鄰近於南韓知名娛樂公司SM，該豪宅的官網也有展示其內部裝潢，看起來相當氣派，更有能俯瞰整個漢江美景的大片落地窗，此外還有金色的旋轉式樓梯、高至天花板的超大酒櫃，簡直就像重現她主演的豪華韓劇「德魯納酒店」一樣。不過該豪宅預計要等到2023年才會完工，知情人士也透露，IU先前買預售屋時，直接掏出現金一次付清，並標明要自住，財力之雄厚，讓網友笑說：「知道IU賺很多錢，沒想過是這種程度！」

事實上，在影歌視都有好成績的IU，雖然富可敵國，但她人美心善，時常低調捐款，固定在每年的出道紀念日、生日捐款給各界，今年生日更捐出5億韓圜的善款，協助對抗新冠肺炎、協助貧窮國家，受到她的影響，也有許多粉絲固定在這兩天會捐款，透過實際行動慶祝偶像的生日。

IU所購買的豪宅內部裝修，簡潔又富有現代感。(取材自ETERNO清潭官網)
IU所購買的豪宅內部裝修，簡潔又富有現代感。(取材自ETERNO清潭官網)

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