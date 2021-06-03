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全智賢9年婚生變？傳豪門夫外遇離家出走

記者陳建嘉／綜合報導
全智賢爆婚姻危機，離婚傳聞不斷。（取材自Instagram）
全智賢爆婚姻危機，離婚傳聞不斷。（取材自Instagram）

南韓知名女星全智賢與豪門老公崔俊赫結婚九年，育有兩子，感情一向甜蜜，卻爆出有婚姻危機，資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩日昨以「全智賢離婚傳聞」為題拍片，指出兩人早已分居半年，崔俊赫想離婚，但是全智賢不允許。目前全智賢所屬的經紀公司Culture Depot Entertainment娛樂已正式回應，強調一切都是謠言，將硬起來提告。

影片指出，全智賢不想離婚，就怕影響廣告代言形象，「全智賢離婚傳聞是在6個月前的事情，直到現在還有傳聞，看來兩人的關係還沒有磨合好」。

影片中也暗示全智賢的老公崔俊赫有婚外情，「如果丈夫說不喜歡全智賢，不想做全智賢丈夫，那麼她引以為傲的自尊心就會受到傷害」。其實全智賢與崔俊赫頻傳離婚，現在又傳，網友雖猜測可能是媒體製造話題，但也覺得事有蹊蹺，懷疑真的離婚。

影片中透露全智賢與崔俊赫已經分居半年，兩人聚少離多，男方想離婚，但全智賢不願意。對此，全智賢所屬的經紀公司Culture Depot Entertainment已正式回應「這是毫無根據的事實」，並說會追究這些扭曲的情報，並對網路上所傳的虛假傳聞，採取強硬的法律訴訟。

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