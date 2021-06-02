柴崎幸爆不倫 對象曾任職英王室 「愛情結晶」狀況不妙

柴崎幸被爆是小三。（取材自Instagram）

39歲日本 女星柴崎幸演過不少膾炙人口作品，她也多角化經營事業，和男友一起在北海到經營牧場，並為此開設YouTube頻道宣傳自家產品。不過，近日她的牧場傳出經營不善，男友還被爆出是有婦之夫，讓她陷入不倫疑雲。

柴崎幸的交往對象遭到肉搜，發現對方曾在日本早稻田大學及英國 牛津大學攻讀哲學，精通中、英、日3國語言，更曾獲得英國王室聘用，擔任查里王儲的秘書官長達8年。據說柴崎幸2015年到英國拍攝時認識對方，雖然知道對方已婚，但因折服於他的才華，決定攜手奔走北海道過兩人世界。

兩人成立「OUR HOME FARM」牧場及「Les Trois Graces Inc.」公司，販售天然商品，不過「愛情結晶」如今傳出經營不善。據「女性自身」報導，柴崎幸的公司資金去年5月登記時有1.6億日圓（約146萬美元），到今年5月卻有6800萬日元（約62萬美元）赤字，顯然她的明星光環沒能發揮效應。

柴崎幸曾和「DA PUMP」主唱ISSA、妻夫木聰、樂團「UVERworld」主唱TAKUYA∞、足球 金童中田英壽等人交往過，其中和妻夫木聰的戀情最受矚目，兩人多次傳出婚訊，只可惜最後仍以分手收場。