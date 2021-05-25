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李昇基認愛小6歲女星 女方母親是「大長今」最狠反派

記者李姿瑩／綜合報導
李昇基趁拍戲空檔低調約會。（圖：friDay影音提供）
李昇基趁拍戲空檔低調約會。（圖：friDay影音提供）

南韓男神李昇基日前爆出戀愛ing，和小6歲女星李多寅正祕密熱戀。李多寅第一時間大方認愛，「Dispatch」隨後公開他們的約會照，原來李昇基早就帶著李多寅拜見過家中長輩，似早就認定對方。

根據「京鄉體育」報導，李昇基和李多寅都喜歡打高爾夫球，兩人憑藉相同興趣愈走愈近。34歲的李昇基和28歲的李多寅從外型到興趣、職業都非常速配，去年悄悄開始交往；為了維繫感情，李昇基趁著拍攝電視劇「MOUSE」空檔，把握時間低調約會，周遭好友也都守口如瓶，幫他們一起保護戀情。

「Dispatch」早在去年就拍到李昇基開車載著李多寅去拜見祖母，小倆口一起送上孝親費。據了解，李昇基並未隱藏戀情，主動將李多寅介紹給親近同事、好友認識。相關人士也證實，李昇基帶著李多寅出席聚會，在眾人面前介紹「這是我的女朋友」，態度坦蕩直率。

面對媒體求證，李多寅透過經紀公司認愛，坦言彼此約在5、6個月前產生好感，目前很謹慎地保護這段感情，希望外界能給予溫暖支持。而李昇基則拋出準備自立門戶消息，他和現在東家Hook娛樂約滿不續，6月開始自立門戶。他們好聚好散，經紀公司也給予祝福和合作承諾。

李多寅靠著打高爾夫與李昇基相戀。（圖：friDay影音提供）
李多寅靠著打高爾夫與李昇基相戀。（圖：friDay影音提供）

雖然李多寅知名度不及李昇基，但她出身演藝世家，母親是資深演員甄美里，在「大長今」中扮演重要反派，姊姊則是演員李侑菲，一門三傑都是韓劇熟面孔。李多寅去年和金喜善、周元合作演出「愛麗絲Alice」，和李昇基除了高爾夫外，還有表演等共同話題。

李昇基過去最廣為人知的戀情，就是與潤娥交往，當時因聚少離多，交往不到2年就黯然分手。如今他與李多寅墜入愛河，粉絲多舉雙手贊成，加上「Dispatch」拍到他們對長輩恭敬的模樣，整體形象大為加分。

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