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李光洙告別Running Man 媽媽暖送驚喜「兒子辛苦啦」

記者李姿瑩／綜合報導
李光洙是「RM」重要靈魂人物。（取材自Instagram）
李光洙是「RM」重要靈魂人物。（取材自Instagram）

集演員、主持人於一身的南韓男星李光洙，是超人氣節目「Running Man」的11年班底，月前他宣布因身體狀況決定下車，日前最後一次參與錄影。李光洙的媽媽特地為他訂做歡送氣球，被氣球公司提前曝光；氣球上印著「兒子啊，辛苦啦」，感謝李光洙為RM奉獻11年的青春。

李光洙因為車禍後腳傷難癒，在RM的遊戲關卡感到力不從心，忍痛退出節目。上月他透過經紀公司發表這項決定，全球的RM鐵粉都相當不捨。正巧最新一集播出的節目中，宋智孝在完成節目效果後，不忘透過旁白補充「光洙，姐姐很愛你」，令觀眾為之動容。

氣球公司「BONBONBUBBLE」則揭露另一個小插曲，他們接獲李光洙媽媽來電訂做氣球，本來以為要送給小朋友，一問之下才發現媽媽口中的兒子已經37歲。李媽媽表明身分，坦言要為李光洙準備歡送驚喜。正巧接電話的工作人員是李光洙的學校晚輩，在求學時跟「學長」有過數面之緣。

該公司後來將李媽媽訂做的氣球拍照與粉絲們分享，上面印了節目名稱還有「兒子啊，辛苦啦」等字樣，以及「李光洙先生，謝謝你這11年來的陪伴，未來也會一直支持你」。

因為李光洙在節目中的存在無可取代，目前RM製作單位並無尋找遞補主持人的打算，先前早已發話會將李光洙視為「永遠的成員」，未來節目中的固定班底將維持現狀。

車禍 南韓

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