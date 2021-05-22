日「國寶級帥哥」口罩沒戴好 約會到處跑…這次確診了

日本「國寶級帥哥」新田真劍佑確診。（取材自Instagram）

全球新冠肺炎 依舊嚴峻，外出戴口罩 是保護自己也保護他人的防疫方法，不過日本 「國寶級帥哥」新田真劍佑卻被拍到沒戴罩約會趴趴走，而且他兩天之後被確診新冠肺炎。

據日媒「FRIDAY」報導，新田真劍佑日前和一女子在銀座約會，口罩未覆蓋口鼻正確配戴，而他不僅在銀座活動，還跑到原宿、港區，一天內三地趴趴走還沒好好戴口罩。而這並非他首次沒落實做好防疫被發現，去年5月他才爆出在日本緊急時期還到沖繩旅遊，而且沒有戴口罩，引起網友撻伐；當時他以手寫信對大眾致歉，沒想到如今又被發現沒正確配戴口罩趴趴走。

此外，新田真劍佑原定要前往美國工作，不料在出發前確診新冠肺炎，所規畫的活動只好喊停。

另據中國時報導，新田真劍佑出生於美國，出道的時後，因顏值高而受到關注，身為星二代的他，曾在父親主演的的電影「父親」參與演出，在高中畢業後回到日本。爸爸千葉真一則是日本演員、製片人、導演，曾演出「玩命關頭3：東京甩尾」（The Fast and the Furious: Tokyo Drift）、「古惑仔6勝者為王」、「追殺比爾」（Kill Bill）等知名電影，2006年逐漸離開螢光幕上。