「月薪嬌妻」變夫妻 中居正廣5年前神預言

星野源(右)被爆很早就對新垣結衣動了心。(取材自豆瓣電影)

「月薪嬌妻」新垣結衣 、星野源 日前宣布結婚，戲裡戲外都有完美戀愛，而星野源對新垣結衣的愛慕，早就有跡可循，他曾於2017年出版散文集「從生命的車窗眺望」，其中一篇「新垣結衣這個人」，就大讚過當時還是朋友的新垣結衣，「妳真的是一個很棒的普通女孩」。另外，中居正廣五年前似乎早就發現星野源對新垣結衣有好感，要他加油，讓大批網友驚呼「根本神預言」。

香港 01報導，星野源提到自己某天拍戲時，眼鏡鏡片沾上指紋，因為他怕弄髒戲服，不敢用戲服擦，又怕掉妝，想請工作人員幫忙，結果新垣結衣早先一步發現他的需求，請其他工作人員幫忙，「她真的隨時都在注意身邊人的需要。我很喜歡讚美別人，看到別人出色的地方，就想毫不保留地跟對方說『我覺得你這種地方真是太棒了』。可是，她曾說過自己很怕被稱讚」。證明星野源無時無刻都在關心著新垣結衣，也記得她不喜歡被稱讚。

另據鏡周刊報導，有網友挖出五年前兩人上中居正廣節目「中居大師說」影片，中居似乎早就發現星野源對新垣結衣有好感，星野甚至大膽示愛。

節目中，看到兩人互動，中居正廣忍不住問「星野你老實說，有沒有喜歡上結衣？應該不無可能吧。」面對突如其來的提問，星野靦腆笑說：「各位觀眾，（要問的話）當然是喜歡啊！其實我從一開始就很喜歡她了，但一起拍戲當然也是會喜歡上。」

中居接著追問「該不會正在交往吧」，星野比著手勢說：「中居中居！噓！」刻意製造交往氣氛，讓一旁的新垣結衣急忙解釋：「噓什麼啊！真的沒有交往！」

中居再追問星野是否有覺得新垣結衣很可愛的瞬間？他說：「她很少NG，但偶爾會不小心說錯台詞，那時候的表情非～常可愛。」中居笑說「可愛到讓人受不了嗎？」星野害羞遲疑一秒呵呵笑回：「可愛到讓人受不了！」看到星野源深陷新垣結衣的美麗之中，中居正廣最後還打氣喊「希望你加油」。沒想到五年後兩人真的修正果，讓大批網友驚呼「中居根本神預言」。