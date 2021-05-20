新垣結衣閃婚星野源 「月薪嬌妻」CP成真

新垣結衣（左）、星野源（右）曾合作「月薪嬌妻」結緣，還在劇中拍攝婚紗照。（取材自推特）

日劇 「月薪嬌妻」CP成真。新垣結衣 、星野源 閃電宣布結婚，兩人在共同聲明寫到「 我們兩人都抱著惶恐的心情，但也希望能獲得大家的祝福，今後我們會在互相扶持的人生道路上一起努力。」星野源也透過經紀公司表示「沒懷孕、沒同居，之後才會正式登記」。

新垣結衣在聲明提到會離開經紀公司LesPros，往後會成立個人工作室，與丈夫一起生活，同時也感謝前公司的栽培，說自己入行20年，此次結婚、獨立工作就像是第二個成人禮，「對未來的不安以及期待，都混雜其中，感覺很不可思議。」LesPros則回應鼓勵：「雖然合約結束，還是會繼續支持妳。」

新垣結衣、星野源因2016年演出「月薪嬌妻」大受歡迎，也傳出假戲真作，更有爆料指出，星野源已搬到新垣結衣的住家附近，星野源的事務所向外界澄清，說他們原本只是好友，一直到拍完今年初上檔的「月薪嬌妻特別篇」，才擦出愛火，並以結婚為前提交往。至於為何選在這時間宣布，經紀公司表示，「考量現在疫情，以及兩人之後的工作安排，為了讓他們更能互相扶持，決定在這個時間點，向各位報告。」目前婚禮、婚宴都未定，兩人甚至還沒同居，不過已開始討論婚後的狀況。

星野源（左）與新垣結衣（右）在「月薪嬌妻」特別篇還有生子戲。（取材自月薪嬌妻推特）

喜訊一出，引來許多網友熱情支持，在「月薪嬌妻」演出新垣結衣小阿姨的石田百合子，更在IG發文，說自己開心到快要流鼻血，「我現在就像我劇中角色百合一樣開心，恭喜，這真的是了不起的新聞。」

劇中演新垣結衣爸爸的宇梶剛士，難掩喜悅說：「連我這裡都收到這麼多的祝福，證明很多人喜歡這齣劇，也喜歡這兩人，非常恭喜。」「月薪嬌妻」編劇野木亞紀子也興奮直呼，「太值得恭賀了，好開心，超棒的啦」。

事實上，星野源對新垣結衣的愛慕，早就有跡可循，他曾於2017年出版散文集「從生命的車窗眺望」，其中一篇「新垣結衣這個人」，就大讚過當時還是朋友的新垣結衣，「妳真的是一個很棒的普通女孩」。

星野源表示，新垣結衣每天都在片場工作，一點也沒有大明星的架子，「儘管在一起的時間很長，不過，我每天至少會有一次讚嘆『這個人真的好棒』的時刻」，並誇讚她工作一路至今都很認真，「她已經走到一般演員無法到達的境界，靠自己的力量獲得了『普通』」如今真的相戀，也傳為影迷佳話。