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台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

星野源搶走幾億人的老婆 網友心碎崩潰

記者陳建嘉╱綜合報導
新垣結衣有「國民老婆」美譽。（取材自微博）
新垣結衣有「國民老婆」美譽。（取材自微博）

新垣結衣在「月薪嬌妻」中，演出性格真誠又甜美的女主角森山實栗，聲勢翻漲，更有「國民老婆」之美稱，她宣告嫁給劇中「老公」星野源，引來大量網友哀嚎，更直呼「原來這是一部紀錄片」、「還我老婆！」更有網友寫下「星野源一天內搶走幾億人的老婆」，相當崩潰。

新垣結衣的結婚消息不只洗版臉書、IG以及微博，讓全亞洲數以萬計的男性粉絲紛紛心碎，更有台灣網友發文「指揮中心要不要特別設立個安慰型門診」，也有人說要賣掉新垣結衣代言的「任天堂健身環」，還說要集結去星野源的YouTube影片底下按「倒讚」，更有人搞笑指出，當初女神北川景子、堀北真希結婚時，日股一度重挫，石原聰美結婚當天，東京證券交易所甚至故障停止交易，「這次該不會讓證券交易所倒閉吧...」，但玩笑歸玩笑，網友們仍獻上祝福，希望這對新婚夫妻，可以愛得長長久久。

「月薪嬌妻」2016年播出時就大紅，今年初才終於推出續集特別篇，劇中讓這對情侶正式結婚，還體驗當爸媽，由於2人充滿火花，讓外界一度懷疑是否真的相戀了，果然在疫情期間就傳出喜訊，而劇中的同居、當爸媽，也成為了最佳預演。

星野源 新垣結衣 證券

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