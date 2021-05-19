日劇最帥老爸田村正和77歲病逝 廣末涼子哀悼

田村正和生前因健康有恙消瘦。（取材自RBBtoday）

曾演出日本 時代劇「眠狂四郎」、刑事劇「古畑任三郎」的日本資深男星田村正和，驚傳於4月3日病逝，享壽77歳，死訊瞞一個多月才公開。

田村正和是日本藝壇實力派演員，與哥哥田村高廣、弟弟田村亮合稱「田村三兄弟」。經典代表作品「古畑任三郎」從1994年起，系列劇集演出超過10年。

田村正和演過無數影星的爸爸，被日本影迷譽為「最帥老爸」。他曾在「父親大人」演出四位天后飯島直子、中谷美紀、廣末涼子以及深田恭子的老父親，先前也早與廣末涼子合作「頑固老爹」，二度扮演她的父親，田村的死訊一出，廣末也難過發文悼念田村。

在日劇 吹起熟男風潮後，田村正和也有不少感情戲碼，在日劇「協奏曲」中甚至與木村拓哉互為情敵，爭奪宮澤理惠芳心。他從戲劇、電影到舞台劇 皆有涉獵，但近年身體狀況亮紅燈，2016年拍完「松本清張」系列特別篇後，因健康惡化停工一年，頻頻傳出烏龍死訊。

電視台員工曾透露，田村正和確實有異狀，在用餐時手部不停發抖，無法靠自己的力量切肉。他的死因和心臟疾病有關，和過去開刀裝心臟支架等病史不謀而合，但田村正和先前受訪時並未承認自己動刀救心。

「女性自身」曾經拍到他在家中附近出沒，174公分高的身材瘦到只剩52公斤，皮包骨的狀態嚇到不少影迷。當時傳出他已在為身後事做準備，花費420萬元台幣（約15萬美元）購買墓地，包括財產分配、安葬地點等，他老早做好安排。2018年的「眠狂四郎‧The Final」是他最後的遺作，用招牌時代劇角色告別觀眾。