我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

日劇最帥老爸田村正和77歲病逝 廣末涼子哀悼

記者李姿瑩、陳建嘉／綜合報導
田村正和生前因健康有恙消瘦。（取材自RBBtoday）
田村正和生前因健康有恙消瘦。（取材自RBBtoday）

曾演出日本時代劇「眠狂四郎」、刑事劇「古畑任三郎」的日本資深男星田村正和，驚傳於4月3日病逝，享壽77歳，死訊瞞一個多月才公開。

田村正和是日本藝壇實力派演員，與哥哥田村高廣、弟弟田村亮合稱「田村三兄弟」。經典代表作品「古畑任三郎」從1994年起，系列劇集演出超過10年。

田村正和演過無數影星的爸爸，被日本影迷譽為「最帥老爸」。他曾在「父親大人」演出四位天后飯島直子、中谷美紀、廣末涼子以及深田恭子的老父親，先前也早與廣末涼子合作「頑固老爹」，二度扮演她的父親，田村的死訊一出，廣末也難過發文悼念田村。

日劇吹起熟男風潮後，田村正和也有不少感情戲碼，在日劇「協奏曲」中甚至與木村拓哉互為情敵，爭奪宮澤理惠芳心。他從戲劇、電影到舞台劇皆有涉獵，但近年身體狀況亮紅燈，2016年拍完「松本清張」系列特別篇後，因健康惡化停工一年，頻頻傳出烏龍死訊。

電視台員工曾透露，田村正和確實有異狀，在用餐時手部不停發抖，無法靠自己的力量切肉。他的死因和心臟疾病有關，和過去開刀裝心臟支架等病史不謀而合，但田村正和先前受訪時並未承認自己動刀救心。

「女性自身」曾經拍到他在家中附近出沒，174公分高的身材瘦到只剩52公斤，皮包骨的狀態嚇到不少影迷。當時傳出他已在為身後事做準備，花費420萬元台幣（約15萬美元）購買墓地，包括財產分配、安葬地點等，他老早做好安排。2018年的「眠狂四郎‧The Final」是他最後的遺作，用招牌時代劇角色告別觀眾。

日本 日劇 舞台劇

上一則

林心如居家防疫秀廚藝天分 為霍建華加辣

下一則

關之琳開抖音吸百萬粉絲 劉德華留言：琳妹終於來了

延伸閱讀

永遠的古畑任三郎 田村正和人生美學優雅謝幕

永遠的古畑任三郎 田村正和人生美學優雅謝幕
日資深男星田村正和驚傳上月病逝 享壽77歲

日資深男星田村正和驚傳上月病逝 享壽77歲
疫情搞突襲…「想見你」無奈被延拍

疫情搞突襲…「想見你」無奈被延拍
長崎第一棒…石原聰美無懼疫情傳聖火

長崎第一棒…石原聰美無懼疫情傳聖火

熱門新聞

孫儷平時喜歡寫書法打發時間，不久而久之練出一手好字。（取材自微博）

孫儷寫一手好字 書法作品登國寶級大師展覽

2021-05-17 02:26
劉德華(右)剛出道時曾慘遭周潤發痛罵。圖為兩人在「澳門風雲3」的對戲。(取材自微博)

劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」

2021-05-15 02:28
張哲瀚轉投趙薇旗下，一年即人氣高漲。（取材自微博）

趙薇眼光精準 一年捧紅張哲瀚

2021-05-11 02:26
「艾倫秀」陪伴美國觀眾已長達18年。節目以輕鬆幽默的舞蹈、大咖訪談、遊戲和給觀眾驚喜贈禮出名。(美聯社)

快看世界／「善待彼此」18年 艾倫道脫口秀收攤真因

2021-05-13 12:26
思嘉莉約翰森在家中領取MTV世代特別獎，卻被老公倒了一頭綠液。圖／摘自MTV

「黑寡婦」領獎竟被老公當頭澆下綠液 怒飆髒話 糗大？

2021-05-17 15:31
阿嬌昔日曾有窈窕曼妙身材。圖／本報系資料照

阿嬌暴肥15公斤原因辛酸曝光 曾1日吃5餐

2021-05-11 15:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」