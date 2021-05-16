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沒禮貌？ 劉在錫再奪大賞 演員沒起立祝賀

娛樂新聞組／綜合報導
劉在錫獲獎，不少演員卻坐著一副事不關己，引發爭議。（取材自微博）
劉在錫獲獎，不少演員卻坐著一副事不關己，引發爭議。（取材自微博）

南韓「第57屆百想藝術大賞」日前頒獎，劉在錫二度拿下電視部門的年度大賞，但典禮播出後，有網友認為演藝圈前輩獲獎，起立祝賀是基本禮貌，不少演員卻坐著一副事不關己，引發爭議。

鏡週刊報導，劉在錫去年才在百想獲得電視部門綜藝男星獎，今年則是相隔8年再度拿下最高殊榮的電視大賞。他上台時謙虛表示：「我有點嚇到了，給我如此大的獎項，我真的非常感謝。我去年已經拿下一個很大的獎了，上台時我說我們7年後再見，沒想到1年後又如此厚臉皮地又和大家見面了。」

據報導，劉在錫這一年除了原先的綜藝節目「Running Man」、「玩什麼好呢」、「劉QUIZ ON THE BLOCK」，還多了「第六感」、「COME BACK HOME」2檔綜藝節目露出，在難熬的疫情期間帶給大眾歡樂，百想評審一致認為電視部門的大賞才是最適合他的榮耀。

評審分析，劉在錫雖然已在演藝圈打滾30年，地位無人能動搖，但他從不因此滿足於現況，不斷地試圖打破原有的框架，拓展各種可能性。

報導稱，劉在錫說：「我經常被稱為節目主持人或司儀，但我是1991年出道的諧星，今後我的職業也是如字面所說的喜劇之人，大家透過綜藝節目能感受到不同樂趣，而我會更集中於笑容上面，努力帶更多笑容給大家。非常感謝珍惜綜藝節目的觀眾們。」

當晚典禮播出後，不少觀眾不滿劉在錫獲獎時，許多演員嘉賓和入圍者都沒站起來祝賀，只是呆坐在位子上，挨批「不懂禮貌」、「就算不熟也應該知道是前輩吧」、「演員就了不起嗎」，引發熱烈討論。

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