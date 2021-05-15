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韓團GOT7隊長直播 牆上驚現裸女特寫照

娛樂新聞組／綜合報導
GOT7隊長JB在Instagram開直播，牆上出現裸女特寫照，讓他良好形象一夕之間崩毀。（取材自Instagram）
GOT7隊長JB在Instagram開直播，牆上出現裸女特寫照，讓他良好形象一夕之間崩毀。（取材自Instagram）

南韓男團GOT7隊長JB（林在範）日前在Instagram開直播，原本躺在床上直播的他，後來坐起身，鏡頭一掃驚見後方牆上竟貼了不少特寫女性部位的照片，包括僅穿內衣的照片、臀部照、甚至還有疑似私處的特寫照，該畫面被截圖、影片也被備份至韓網論壇，JB良好形象一夕之間崩毀。

有網友表示收集特殊部位照片噁心，不過個人取向如果沒公開也沒法說什麼，但這些內容竟然出現在直播中，直罵「會有未成年粉絲看到，太誇張！」

網友更討論到有照片看起來不像是網上搜到的，直言「如果是他自己拍的更恐怖！」更多人驚呼「瘋了吧！」、「這不是藝術，這是變態吧！」、「這種事情就算不是發生在藝人身上也很噁」、「好像掛滿女聲色照的聲色場所，真的好誇張，有夠討厭」。

噓！星聞報導，畫面經流傳後引來爭議、負評，JB的經紀公司 H1GHR MUSIC 急發聲明滅火，說明照片來源為知名藝術攝影家的作品，而JB平時就熱愛攝影，是出自對攝影熱愛的收藏。不過公司聲明也認了「藝人有許多年齡層的粉絲」，所以對照片在直播中出現一事致歉，表示日後會更加注意。

JB本人也透過Instagram限時動態致歉，他表示將自己喜歡的攝影師作品貼在了牆上，卻讓作品在全年齡層可看的平台中露出，之後會特別注意這部分。

JB的房間有大量女性裸照。(取材自YouTube)
JB的房間有大量女性裸照。(取材自YouTube)

攝影 南韓

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