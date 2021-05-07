「瘦了一圈」福原愛心情糟 視訊孩子也少了

福原愛被日媒爆出雙重不倫之後，名聲重挫。（取材自臉書）

桌球好手福原愛 被日媒爆出雙重不倫之後，隨後又被日媒發現她已搬離在東京的家，名聲重挫，目前台灣 丈夫江宏傑 也已向高雄法院訴請離婚，近期日媒透過福原愛的友人爆料，指出福原愛現今每天忙著處理不倫相關新聞，也忙著照顧回日本的母親，整個人心力交瘁，瘦了一圈。

「女性SEVEN」爆料，福原愛的友人指出她原本有著豐滿紅潤的招牌圓臉，如今卻因為受到新聞、照顧家人等事情內外夾擊，整個人暴瘦，「福原愛與台灣孩子們的視訊聊天次數也變少了，常常過得不快樂」。另外，該媒體也訪談到常打離婚官司的木村安宏律師，指出目前要有調解、訴訟，目前官司的時間可能在半年至一年，但因為疫情讓旅行變得困難，有可能福原愛在還沒看到小孩的狀況下，就已經談好離婚。

另外，最近江宏傑訴請離婚再引熱議，日本多位媒體人認為關鍵點就是福原愛「從沒召開過記者會」。

日媒「Sponichi Annex」指出，福原愛雖一開始在台灣人氣很高，但隨著與A男同遊橫濱約會過夜，但她僅透過媒體專訪解釋，並不打算召開記者會誠實道歉回應，再加上福原愛曾給人「純情愛哭包」的形象，落差太大了。

也有媒體認為開記者會可能適得其反，像是渡部建與佐佐木希結婚後，接連爆發不倫戀醜聞，神隱半年後開記者會，結果慌張挨罵的模樣，對他事業於事無補，演藝事業近乎停擺，相當可憐。